Наследие первого срока Урсулы фон дер Ляйен

Нынешний состав Еврокомиссии действует с 2019 года. Её председателю пришлось преодолевать многочисленные кризисы, реагировать на войну России против Украины и бороться с изменением климата

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На пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была избрана Европейским парламентом 16 июля 2019 года. Вскоре она стала одним из самых влиятельных деятелей в Брюсселе. Главе исполнительной власти пришлось руководить преодолением многочисленных кризисов. В последнее время она подвергалась критике за свой флагманский проект - перевод союзной экономики на зелёные технологии.

В марте 2020 года в ЕС возникла паника из-за нашествия коронавируса. Ответом Еврокомиссии стали совместные закупки вакцин и создание денежного фонда для восстановления экономики после пандемии. Обе инициативы приветствовались во всей Европе.

"Зелёный" евродепутат из Австрии Томас Вайц:

Восстановительный фонд основан на совместных заимствованиях и солидарности стран-членов друг с другом. Это явный прогресс. К сожалению, недостаточно средств из этого фонда было выделено на «Зелёную сделку" ЕС, а также на механизмы контроля за тем, как эффективно эти деньги расходуются.

Вскоре после того, как российский президент распорядился о полномасштабном вторжении в Украины в 2022 году, фон дер Ляйен отправилась в Киев и Бучу, чтобы продемонстрировать поддержку Евросоюза этим городам и этой стране:

Здесь, в Буче, мы увидели, что наша человечность растоптана.

В последующие месяцы ЕС ввел новые санкции против России, разорвал с ней энергетическое сотрудничество, предоставил Киеву финансовую помощь и оружие и, в конечном итоге, открыл путь к членству Украины в ЕС по воле её граждан.

Они принадлежат нам, они одни из нас, и мы хотим, чтобы они были среди нас.

На встречном пути к достижении этой цели немке пришлось преодолеть многие стереотипы относительно восточноевропейцев и немалое сопротивление сторонников традиционной старой Европы.

Правоцентрист от Литвы Андрюс Кубилюс:

Она сочетает в себе очень хорошие свойства - личную, эмоциональную и психологическую привлекательность как для украинцев, так и для европейцев. У неё есть также очень ясное практическое видение того, что необходимо сделать для Украины. Заявления о солидарности, о нашей поддержке Украины необходимо подкреплять конкретными, чёткими мерами. Именно этого Урсула фон дер Ляйен смогла добиться.

Критики говорят, что хотя фон дер Ляйен демонстрировала приверженность «Зелёной сделке" в первые годы своего мандата, затем этот энтузиазм угас под давлением крупного агропромышленного бизнеса.

Её Европейская народная партия выступила против Закон о восстановлении природы, которой пришлось бы вернуть много возделанных земель. А Еврокомиссия смягчила требования о поэтапном сокращении вредных выбросов автомобилями и пошла на различные уступки протестующим фермерам.

"Зелёный" евродепутат из Австрии Томас Вайц:

Она существенно поддалась этому лоббированию. Это весьма разочаровало не только для меня, как члена Европарламента, но и значительную часть общества.

Если Урсула фон дер Ляйен будет избрана снова, она готова сосредоточиться на общей оборонной политике ЕС. Глава Еврокомиссии также намерена реформировать Евросоюз, чтобы ему было проще расширяться за счёт новых членов.