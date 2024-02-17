Урсула фон дер Ляйен: "Мы должны улучшить оборонное производство"

By Euronews

Европейская комиссия представит предложение по оборонно-промышленной стратегии через три недели и откроет офис оборонных инноваций в Украине. Владимир Зеленский подтвердил отвод войск из Авдеевки.

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Европейская комиссия представит предложение по оборонно-промышленной стратегии через три недели, заявила в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности Урсула фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии также анонсировала открытие офиса оборонных инноваций в Украине.

Новые меры будут включать общее увеличение расходов на оборону, включая совместные закупки и меры по улучшению оперативной совместимости систем ЕС. Кроме того, фон дер Ляйен подчеркнула необходимость развивать европейскую оборонную промышленность.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Европейский союз, без каких-либо вопросов, должен расширить свою оборонно-промышленную базу. И поэтому мы должны улучшить оборонное производство... Если я сохраню пост председателя Еврокомиссии, я бы назначила еврокомиссара по обороне".

Фон дер Ляйен также допустила использование доходов от замороженных российских активов для финансирования производства оружия для Украины. По ее словам, в Еврокомиссии для этой цели уже создана легальная база. 12 февраля Совет ЕС утвердил постановление, которое в перспективе позволяет направлять прибыль от замороженных активов на восстановление Украины.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции подтвердил отвод войск из Авдеевки для "сбережения" людей и вновь напомнил о нехватке боеприпасов у ВСУ.

"Содержание Украины в искусственном дефиците вооружения, в частности, в дефиците артиллерии и средств дальнего поражения позволяет Путину адаптироваться к интенсивности боевых действий, - заявил Зеленский. - Не спрашивайте Украину, когда завершится война, спрашивайте себя, почему Путин до сих пор может ее продолжать".

Вице-президент США Камала Харрис, которая встретилась с Зеленским в Мюнхене, отметила, что американская администрация продолжит добиваться от законодателей предоставления дальнейшей военной помощи Киеву и подчеркнула, что плана "Б" не существует.