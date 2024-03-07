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Срочная новость. Фон дер Ляйен стала ведущим кандидатом Народной партии на европейских выборах

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Авторское право Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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На съезде в Бухаресте крупнейшая политическая семья континента утвердила в качестве лидера своего списка на выборах в Европарламент Урсулу фон дер Ляйен

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Если Европейская народная партия получит большинство парламентских мест, Фон дер Ляйен сможет остаться председателем Еврокомиссии ещё на пять лет. Но за этот пост ей придётся побороться на предвыборных митингах и теледебатах с ведущими кандидатами от других партий (участников этого демократического процесса называют немецким словом Spitzenkandidaten). 

Бывший министр обороны Германии уже объявила основной задачей своего второго срока на посту главы высшего органа исполнительной власти Евросоюза укрепление обороноспособности ЕС. 

Правоцентристская ЕНП, объединяющая христианско-демократические, либеральные и консервативные партии Европы, скорее всего, останется крупнейшей фракцией высшего законодательного органа Союза после июньского голосования.

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