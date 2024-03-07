By Euronews

На съезде в Бухаресте крупнейшая политическая семья континента утвердила в качестве лидера своего списка на выборах в Европарламент Урсулу фон дер Ляйен

РЕКЛАМА

Если Европейская народная партия получит большинство парламентских мест, Фон дер Ляйен сможет остаться председателем Еврокомиссии ещё на пять лет. Но за этот пост ей придётся побороться на предвыборных митингах и теледебатах с ведущими кандидатами от других партий (участников этого демократического процесса называют немецким словом Spitzenkandidaten).

Бывший министр обороны Германии уже объявила основной задачей своего второго срока на посту главы высшего органа исполнительной власти Евросоюза укрепление обороноспособности ЕС.

Правоцентристская ЕНП, объединяющая христианско-демократические, либеральные и консервативные партии Европы, скорее всего, останется крупнейшей фракцией высшего законодательного органа Союза после июньского голосования.