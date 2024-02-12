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Интервью Карлсона с Путиным: слова, факты и дезинформация

интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным
интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным Авторское право (Gavriil Grigorov, Sputnik Pool Photo via AP)
By James Thomas
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В интервью бывшему ведущему телеканала Fox Такеру Карлсону президент Владимир Путин сделал много известных спорных утверждений о войне России в Украине. The Cube подробно рассмотрит факты дезинформации, связанные с этим интервью.

Интервью Владимира Путина с бывшим ведущим телеканала Fox Такером Карлсоном стало достоянием всего мира, но не по правильным причинам.

Российский президент не только повторил ложные заявления о войне в Украине, но и выступил с рядом других подобных утверждений. Они обеспечили популярность интервью, которое стало "вирусным" в социальных сетях.

В скандальном интервью Путин снова заявил, что войну начала Украина и что Россия хочет ее прекратить.

Это не соответствует действительности.

Россия начала войну еще в 2014 году, когда аннексировала Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей Украины.

Затем Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, несмотря на неоднократные заверения Путина в том, что он ничего подобного не планирует.

С тех пор Россия игнорирует требования ООН и Международного суда ООН о выводе войск.

Украина - суверенное государство

В первые 30 минут интервью Путин приводил аргументы, отрицающие государственность Украины и утверждающие, что она является исторической частью России.

Это факт, что Украина - суверенное государство, признанное членами ООН, включая саму Россию. Многовековая история Украины - это установленный исторический факт.

Путин также заявил, что конфликт необходим для того, чтобы, как он выразился, денацифицировать Украину, защитить русскоязычных, и что украинцы по-прежнему считают себя русскими. И это ложь.

Украинская нация борется против России в целом, как украино-, так и русскоязычная. На самом деле, большинство русскоязычных жителей Украины перешли на украинский язык.

Украина твердо намерена освободить все оккупированные территории и идти своим собственным путем, отвергая любое вмешательство России.

Ложные утверждения Карлсона

Не только Путин делал ложные заявления.

Объявляя об интервью, Карлсон заявил, что он единственный западный журналист, который пытался связаться с Путиным с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.

Это неправда. Не только различные журналисты заявляли, что их просьбы об интервью с Путиным неоднократно отклонялись, но даже Кремль опроверг это утверждение.

Согласно российским СМИ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Карлсон ошибается и что они получают множество запросов на интервью с Путиным.

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Еще одно ложное утверждение гласит, что Карлсон попал в украинский список "Миротворец" в результате интервью. В твитах, просмотренных миллионы раз, говорится о том, что Карлсон был внесен в "список убийц" после интервью Путина.

Этот список - это независимый проект, целью которого является отслеживание предполагаемых врагов Украины. Хотя несколько человек погибли после того, как их данные были опубликованы в этом списке, доказанной связи между этими событиями нет.

Кроме того, Карлсон был в этом списке еще до интервью, и в отношении него не звучало никаких призывов к насилию.

Еще одно ложное утверждение о Карлсоне, распространившееся в социальных сетях, заключается в том, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против него из-за интервью. Euronews уже опроверг это утверждение, а Европейская комиссия подтвердила, что никаких обсуждений санкций не ведется.

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