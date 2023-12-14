Путин намерен продолжить "денацификацию" Украины

By Euronews

Мира в Украине не будет, пока не произойдет ее "денацификация" и "демилитаризация", заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года

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Владимир Путин заявил, что мира в Украине не будет до тех пор, пока он не достигнет своих целей, среди которых "денацификация" и "демилитаризация" соседней страны.

Президент России заявил об этом на своей пресс-конференции по итогам года, на которой заверил, что у Киева "нигде ничего не получилось" в ходе его большого контрнаступления и что российские войска улучшают свои позиции на фронте, протяженностью "почти 2 000 километров". По словам Путина. в Украине воюют 617 000 российских военнослужащих.

Владимир Путин, президент России: "Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям - они не меняются. Я напомню, о чем мы тогда говорили: о денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе".

Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей Владимир Путин президент России

Российский президент, который начал вторжение в Украину в феврале 2022 года, назвал происходящее там "огромной трагедией, похожей на гражданскую войну между братьями".

"Катастрофа" в секторе Газа. В Украине ничего подобного нет"

Говоря о ситуации в секторе Газа, Путин назвал ее "катастрофой" и заявил, что уровень разрушений там не идет в сравнение с тем, что происходит в Украине:

"То, что происходит – это, конечно, катастрофа. Мы сейчас говорили о ситуации, связанной с украинским кризисом. Но и вы, и все здесь присутствующие и во всем мире видят: посмотрите на СВО и то, что в Газе происходит и почувствуйте разницу. Ничего подобного на Украине нет. Вы упомянули о гибели тысяч детей, женщин. Генсек ООН назвал сегодняшний сектор газа – самым большим кладбищем в мире. Такая оценка о многом говорит".

"Северные потоки" взорвали, скорее всего, американцы"

Выступил президент РФ и с "разоблачением" американцев. Именно они, по его версии, скорее всего, взорвали газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2". Ну, "или кто-то с их подачи".

Путин считает, что это идет во вред немецкой экономике. А дополнительный вред Германия сама себе наносит, не открывая одну уцелевшую трубу "Северного потока - 2" для поставок газа. "Не хочет - не надо. У них там взлет цен, закрываются целые отрасли промышленности: стекольная, химическая, металлургическая страдает. А, соответственно и все, что с этим связано, реальные проблемы, - подчеркнул глава российского государства. - Скорее всего, немецкая экономика в минус уйдет, в небольшой, но в минус. Но это их решение, а не наше".