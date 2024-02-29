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Попытки интервенции в Россию грозят масштабным конфликтом с применением ядерного оружия - Путин

Попытки интервенции в Россию грозят масштабным конфликтом с применением ядерного оружия - Путин
Авторское право Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Путин сделал ряд громких заявлений в послании Федеральному собранию РФ

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Российский президент Владимир Путин назвал бредом утверждения о том, что Россия готовится напасть на Европу. Об этом он заявил в посланию Федеральному собранию, пригрозив, что "последствия для возможных интервентов в РФ будут гораздо трагичнее, чем в прошлые эпохи".

Попытки новой интервенции в Россию грозят масштабным конфликтом с применением ядерного оружия
Владимир Путин
президент России

Путин также напомнил противникам РФ, что "она обладает оружием, способным поражать цели на их территории".

При этом, по словам российского президента, Москва готова к диалогу со всеми странами по созданию нового контура равной и неделимой безопасности в Евразии.

Кроме того Путин заверил, что Россия "была и остается оплотом традиционных ценностей, и ее выбор разделяют люди по всему миру, в том числе на Западе".

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