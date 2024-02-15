Когда освободили из плена ХАМАС двух заложников?

Были ли двое недавно освобожденных израильских заложников… вызволены из плена на самом деле более месяца назад?

РЕКЛАМА

Так пишут некоторые пользователи социальных сетей, утверждая, что Израиль использовал это "освобождение", чтобы оправдать свое нападение на Рафах.

So those two hostages the Israeli army claimed they freed during their attack on Rafah yesterday? According to Haaretz, they were released on FEB 2.



Either Haaretz is wrong or the Israeli army is lying, and I know which one I’m betting on. pic.twitter.com/kNMRK4qdWs — 🇵🇸 noorii 🇵🇸 (@inejmydarling) February 13, 2024

EXPOSED 🚨israel LIED about rescuing two hostages during the #SuperBowlMassacre. Israel paper Haaretz already claimed they were released on the 2nd of February! They have produced zero footage of the fake rescue ever happening!



They literally faked a rescue to justify massacring… pic.twitter.com/TSJmStolLK — Syrian Girl 🇸🇾 (@Partisangirl) February 12, 2024

Давайте разберемся, что же на самом деле произошло.

Двое мужчин, взятых в плен ХАМАС 7 октября, были спасены в понедельник израильскими военными. Во время утреннего рейда Израиль нанес авиаудары, в результате которых, по данным Министерства здравоохранения, управляемого ХАМАС, погибло около 100 человек в городе Рафах на юге сектора Газа.

Луис Хар и Фернандо Марман, были похищены в кибуце Нир-Ицхак и провели в плену 128 дней.

Но, по словам некоторых пользователей социальных сетей, Хар и Марман не были освобождены во время этого нападения, а на самом деле были спасены Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) более месяца назад.

Некоторые поделились тем, что, по их утверждениям, является скриншотом статьи в израильской газете "Гаарец", в которой говорится, что двое заложников были освобождены "в ходе операции сил обороны Израиля 2 февраля 2024 года".

Другие опубликовали в Твиттере еще один скриншот другой предполагаемой статьи, появившейся на этот раз в Times of Israel, в которой утверждается, что один из заложников, Луис Хар, был спасен в декабре 2023 года.

Некоторые считают, что это доказательство того, что Израиль инсценировал фейковое освобождение заложников в качестве предлога для нападения на город Рафах.

Мы заглянули на сайт "Гаарец" и нашли оригинал статьи об освобожденных заложниках, в которой на самом деле говорится, что двое мужчин были освобождены 12 февраля, дата верна. Это означает, что распространяемый скриншот был подделан.

Что касается статьи в Times of Israel, мы можем проверить ее с помощью инструмента под названием Wayback Machine, который показывает нам, как веб-страница менялась с течением времени.

И, как вы можете видеть: 19 декабря, когда статья была впервые опубликована, в заголовке было написано "ВЗЯТ в плен, а не ОСВОБОЖДЁН".

Инструмент показывает, что название и содержание статьи были изменены начиная с 12 февраля после израильского рейда, чтобы упомянуть об освобождении двух заложников.

Но первоначальная дата статьи по-прежнему остается 19 декабря, что и вызвало всю эту путаницу в Интернете.

По данным Израиля, из примерно 250 человек, похищенных 7 октября, в секторе Газа все еще находятся 130 заложников, 29 из них предположительно погибли.