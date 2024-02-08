Шпионский скандал разгорелся после того, как журналисткое расследование выявило связи евродепутата от Латвии Татьяны Жданок с российскими спецслужбами

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Европарламент призвал пресечь попытки России вмешиваться в процесс принятия в ЕС решений. Согласно резолюции, одобренной в Страсбурге подавляющим большинством голосов (433 "за", 56 "против", 18 воздержавшихся), Москва вербует среди политиков "агентов влияния" и пытается восстанавливать сети своих союзников в Европе.

По мнению депутата из Литвы Расы Юкнявичене, эта деятельность представляет собой большую опасность для демократии, в частности, для выборов:

Россия сейчас восстанавливает своё влияние. Его восстанавливает Кремль. Они пытаются реорганизовать своих прокси в разных областях. В самом начале крупномасштабной войны против Украины эти прокси молчали. Теперь они достаточно осмелели, чтобы громко о себе заявлять.

Шпионский скандал разгорелся и получил название «Рашагейт» после того, как интернет-издание The Insider, занимающееся журналистскими расследованиями, обвинило евродепутата от Латвии Татьяну Жданок в связях российскими спецслужбами.

Выступая на пленарном заседании во вторник, она отвергла эти обвинения:

Говорят, что Татьяна Жданок - агент. Да, я агент, агент мира, агент Европы без фашизма, агент прав меньшинств, агент объединённой Европы от Лиссабона до Урала.

Европарламент начал расследование по делу Жданок. Ей запретили участвовать в июньских выборах.

Румынский депутат Влад Георге предложил подвергать санкциям коллег, уличённых в сотрудничестве с Россией:

Если кто-то в Европейском парламенте явно работает на Путина и вместе с ним, у него не должно быть возможности выступать в этом зале и служить рупором пропаганды.

На основании взломанной переписки The Insider утверждает, что Татьяна Жданок отправляла отчеты в ФСБ. Латвийский законодатель якобы встречалась со своим куратором из её 5-службы в Москве и Брюсселе и назвала своим заданием "поддерживать прокремлёвские настроения в родном Балтийском регионе."