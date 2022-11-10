Латвия сносит советские памятники, русскоязычная община против

Для одних они - сгустки политической пропаганды, для других - место исторической памяти. В Латвии проблема мемориалов советской эпохи вызывает горячие споры. Они не окончились с недавним принятием закона, который санкционирует снос памятников, воспевающих советское правление. С оговорками: под защитой оставлены объекты, установленные на кладбищах, памятники с захороненными останками, а также те, которые представляют культурную ценность.

Восток против

В городе Даугавпилс на востоке республики закон большинством населения воспринят в штыки. Не случайно: Даугавпилс населен преимущественно этническими русскими. "Памятники нельзя сносить, - говорят нам наши собеседники, люди разного возраста. - Они должны остаться, они никому не мешают".

Член муниципалитета Даугавпилса делится своей позицией. "Воин есть воин, историю не переписать, - говорит Игорь Прелатов. - Памятник установлен в знак благодарности кому-то. Снося его, мы стираем историю".

А самый большой советский памятник в городе - вне зоны риска, под мемориалом захоронены останки. "Памятники - часть нашей истории, как хорошей, так и плохой, - говорит Ина Кирнишанска, учительница на пенсии и краевед. - С их помощью мы можем учить молодых".

"Сам по себе памятник не создает раскола в обществе, - считает Генрих Сомс, историк из университета Даугавпилса. - Раскол вызывает то, как его используют различные политические группы и организации".

Беседуя с местными жителями в течение нескольких часов, корреспондент Euronews Хулен Лопес не нашел сторонников демонтажа. Они, однако, есть, пусть и в меньшинстве. Айвас Брокс, директор местной музыкальной школы, убежден: "Чем скорее мы их уберем, тем лучше, смешно рассуждать, какие из памятников больше прославляют советскую оккупацию, а какие меньше".

Пожертвования на снос

В Риге, столице Латвии, ситуация иная: там большинство выступает за снос мемориалов. В последние месяцы местные власти без колебаний избавляются от подобного наследия. В Риге считают, что крупнейший в стране памятник времен Второй мировой войны ("Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков") стал местом притяжения для ностальгирующих по советской Латвии и пророссийских националистов.

Мартиньш Стакис, мэр столицы, рассказал, что город больше не хочет символов тоталитаризма, подобные настроения усилились после вторжения в Украину. "Поначалу мы думали переименовать памятник, изменить его интерпретацию, - вспоминает Стакис, - Люди, услышав об этом, стали жертвовать деньги на снос, их пожертвования покрыли все расходы на демонтаж".

Некоторые мемориалы, считающиеся ценными с культурно-исторической точки зрения, могут оказаться в музее оккупации Латвии, который документирует периоды нацистского и советского пребывания в стране.