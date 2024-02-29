Европарламент: "Помощь Украине — лучший ответ Кремлю"

By Euronews

Депутаты Европарламента принял резолюцию, в которой осуждается "империалистическая и неоколониальная политика российского режима". В другом тексте, на смерть Алексея Навального, парламентарии призвали ЕС поддерживать демократическую оппозицию в России.

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Европейский парламент принял две резолюции по современной ситуации в России. В одной из них (принятой 506 голосами "за" при 9 "против" и 32 воздержавшихся) говорится, что власти России и лично Владимир Путин несут уголовную и политическую ответственность за убийство оппозиционера Алексея Навального, а народ России не следует путать с "воинственным, автократическим и клептократическим кремлевским режимом".

В резолюции подчеркивается, что "политическую систему РФ контролирует консолидированный авторитарный режим с тотальной коррупцией, который использует сфальсифицированные выборы для симулирования демократии и концентрирует всю полноту власти в руках Владимира Путина".

Депутаты Европарламента призвали поддержать российскую оппозицию и выразили уверенность, что помощь Украине станет лучшим ответом на "нынешнюю репрессивную и агрессивную практику кремлевского режима".

В этом втором тексте - принятом 451 голосом "за", 46 "против" при 49 воздержавшихся - отмечается, что решающая победа Украины может привести к реальным изменениям в Российской Федерации, в частности к деимпериализации, деколониализации и рефедерализации, которые являются необходимыми условиями для установления демократии в России. Европарламентарии призывают "дать Украине всё, что ей нужно, для нанесения поражения России".

Парламент призывает Еврокомиссию и, в частности, Европейскую службу внешних действий разработать активную, долгосрочную стратегическую политику в отношении России, которая эффективно отвечает сегодняшним реалиям отношений между ЕС и Россией, ситуации с правами человека в России и потребностями в поддержке представители российского гражданского общества и оппозиции в изгнании.