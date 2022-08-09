Депутаты греческого парламента вернутся к работе на неделю раньше - 22 августа, чтобы провести внеочередные дебаты по поводу потрясшего страну скандала с прослушкой оппозиции.

Правительство Кириакоса Мицотакиса находится под давлением после того, как стало известно, что Национальная служба разведки (EYP) в 2021 году следила за Никосом Андрулакисом - евродепутатом и лидером социалистической партии Pasok.

Любые попытки национальных служб безопасности незаконно получить доступ к данным граждан, включая журналистов и политических оппонентов, если они подтвердятся, неприемлемы. В компетенцию государств-членов ЕС входит обеспечение национальной безопасности, при этом они должны осуществлять надзор и контроль за своими службами безопасности. Те должны гарантировать, что полностью соблюдают основные права граждан. Кроме того, расследование подобных вопросов является обязанностью каждого государства-члена, и Еврокомиссия ожидает, что национальные власти тщательно изучат подобные обвинения, чтобы восстановить доверие Аннита Хиппер пресс-секретарь Комиссии ЕС

Греческая оппозиция сравнивает разоблачения с "Уотергейтом", по её мнению случившееся бросает тень лично на Кириакоса Мицотакиса, поскольку Национальная разведывательная служба находится в его непосредственном подчинении. Скандал уже привёл к двум отставкам в окружении премьер-министра, но оппозиция продолжает требовать отставки его самого.

"Греческое правительство признало, что прослушивание лидера ПАСОК было незаконным, но пока не дало ответа на вопрос, зачем спецслужбам было нужно следить за Никосом Андрулакисом. Ранее Еврокомиссии стало известно, что два греческих журналиста также подвергались слежке. Все эти случаи вошли в отчёт о ситуации с верховенством закона в Греции, опубликованный 13 июля. В Брюсселе также призвали греческие власти сделать больше для обеспечения безопасности журналистов и свободы прессы в стране", - передаёт из Афин наш специальный корреспондент Эфи Куцокоста.