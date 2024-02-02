В Иране ожидает приговора шведский дипломат

Семья Юхана Флодеруса призывает правительство Швеции и Евросоюз не допустить вынесения ему в Иране смертного приговора. Этот дипломат был арестован в Тегеране во время отпуска и обвинён в шпионаже

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В иранской тюрьме уже более 650 дней томится Юхан Флодерус. Это шведский дипломат, сотрудник внешнеполитической службы Евросоюза. Он был задержан в аэропорту Тегерана во время отпуска и обвинён в шпионаже. Официальные лица ЕС считают действия иранских властей незаконными и называют Флодеруса одной из жертв участившихся арестов и преследований европейцев. Такая практика известна как «дипломатия заложников». Родственники Юхана приехали в Брюссель, чтобы привлечь внимание к его делу.

Ингрид Флодерус, сестра Юхана:

По снимкам, сделанным из иранского суда, я вижу, что он сильно отличается от брата, которого я знаю. Его глаза потухли. Он сильно похудел и побледнел. Это потому, что ему не дают достаточно еды и почти не выпускают на свежий воздух. Я даже не говорю о том, как он мучается, но это видно по тому, как он стоит. Теперь его обвиняют в том, за его можно приговорить к смертной казни. Известно, что он там один, у Швеции на данный момент даже нет посла в Иране.

Флодерус провел 300 дней в одиночной камере под круглосуточным наблюдением. Первые 10 месяцев он не мог связаться со своей семьей. Он объявил нескольких голодовок. Но и теперь дипломату редко удается звонить по телефону. За эти почти два года ему лишь дважды разрешили воспользоваться видеосвязью. К тому же ему позволяют говорить только на английском языке, который там понимают.

Ингрид Флодерус, сестра Юхана:

Как вы можете слышать, я не владею английским свободно, потому что наш родной шведский. Но во время этих звонков нам приходится говорить по-английски, в противном случае они… Это требование той стороны. Мы также знаем, что за ним наблюдают. Они прервут телефонный разговор, если услышат что-то, чего они не хотят. Поэтому нам трудно понять, что на самом деле имеет в виду мой брат, а что нет. Возможно, его это заставляют говорить, но я не знаю.

Весной 2022 года иранский прокурор обвинил Флодеруса в сотрудничестве со спецслужбой Израиля. Это считается тяжким преступлением, которое называется "коррупционная земля" и карается смертной казнью.

Ингрид Флодерус, сестра Юхана:

Он невиновен. Это тоже факт. По-моему, никто на самом деле не чувствует, что мой брат совершил те преступления, в которых его обвиняют. Речь идет о какой-то большой политической игре, в которой моего брата используют как пешку. Такого я не могу принять и я не думаю, что мы как нация или Европейский союз должны это принять.

Суд над шведским дипломатом начался в декабре и завершился в прошлое воскресенье. Дата вынесения приговора пока не назначена. У адвокатов Флодеруса есть неделя, чтобы представить свою защиту.