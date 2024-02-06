Американскую порнозвезду раскритиковали за поездку в Иран

"Если вы соблюдаете закон, то в Иране вы в безопасности". Законы исламской республики оказались достаточно либеральными для того, чтобы впустить в страну американку с антиизраильскими взглядами, сделавшую карьеру в порно. Активисты обвинили её в подыгрывании режиму, а власти – в лицемерии.

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Порнозвезду Уитни Райт раскритиковали за неожиданную поездку в Иран, в ходе которой она посетила бывшее посольство США в Тегеране, превращённое в антиамериканский музей.

Её визит возмутил иранских активистов и активисток, вынужденных покинуть родину, где женщин судят за появление в общественных местах и публикацию фотографий без хиджабов.

32-летняя американка, настоящее имя которой Бриттни Рейн Уиттингтон, выступающая в интернете в поддержку палестинцев во время войны Израиля с ХАМАС, поделилась с подписчиками несколькими снимками, на которых она неизменно стоит с покрытой головой.

По её словам, она "просто обязана была посетить" посольство, где в 1979 года, после исламской революции, студенты, называвшие себя последователями аятоллы Рухоллы Хомейни, в течение 444 дней удерживали десятки заложников –американских дипломатов.

Сейчас фотографии недоступны, а комментарии в Instagram актрисы для взрослых отключены.

"Размещение фотографий о моей поездке в Иран не означает одобрения иранского правительства", – написала Уитни Райт.

На одном из снимок она была запечатлена рядом с флагом США на здании бывшего посольства США в Тегеране, которое она, повторяя иранскую пропаганду, назвала "гнездом шпионов".

Фотографии, распространившиеся в X, Facebook и Instagram, вызвали шквал реакций. Некоторые западные комментаторы, вспомнив о пропалестинских взглядах представительницы порноиндустрии, предположили, что её визит в Иран может быть стратегическим ходом для выбивания денег за свою антиизраильскую позицию.

Райт снимала себя повсюду в иранской столице, несмотря на то, что сам факт работы в порно может обернуться уголовным преследованием и даже смертной казнью.

В понедельник актриса написала в своём Instagram, что покинула исламскую республику.

Официальные власти Ирана никак не отреагировали на визит американки, которой каким-то образом удалось получить визу. При этом иранские оппозиционные СМИ раскритиковали выдачу разрешения на въезд в страну, назвав это примером "двойных стандартов".

В то время как режим мулл принимает иностранную порноактрису, он продолжает ущемлять права жительниц страны под предлогом нарушения закона об обязательном ношении хиджаба. В стране также выносятся смертные приговоры тем, кто был причастен к созданию или распространению порнографических материалов.

Ирано-американская журналистка и феминистка Масих Алинеджад, на которую в Иране совершались покушения, осудила Райт за поездку и за её слова о том, что "если вы соблюдаете законы, то в Иране вы в безопасности".

"Американская порнозвезда Уитни Райт находится в Иране, откуда я родом, где женщин убивают за то, что они просто показывают свои волосы и остаются верными себе", – написала активистка в соцсети X.

"Иранские женщины не хотят подчиняться дискриминационному закону. Роза Паркс выступила против расистских законов в Америке и стала символом сопротивления. Мы, женщины Ирана, хотим быть похожими на Розу Паркс, а не на Уитни Райт", – говорится в продолжении поста.

За несколько недель до приезда Райт в Иране вынесли очередной обвинительный приговор лауреату Нобелевской премии мира и защитнице прав женщин Наргиз Мохаммади.

В этом контексте многие вспоминают и смерть Махсы Амини в полицейском участке. Девушку задержали за то, что она якобы не носила хиджаб "должным образом", в то время как "исламские проповедники" разрешили порноактрисе въезд в страну, поскольку Райт поддерживает "дело палестинцев" – вот что пишут по этому поводу пользователи социальных сетей.

Ещё один сигнал, на этот раз стороны иранских СМИ: телеканал Horizon TV недавно пригласил в качестве гостьи в свою программу аналитика из Португалии, которая не носила головной платок. Наблюдатели заявили, что такое решение было принято потому, что она является "противником Израиля".

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В прошлом лица, близкие к иранскому правительству, публично поддерживали антиизраильские позиции ливанской порнозвезды Мии Халифы.

Высказываются мнения, что Иран, который входит предвыборный период, пытается продемонстрировать некую толерантность. В последние недели даже появились разговоры о возможном возвращении на родину популярного иранского певца Моейна, который проживает в Лос-Анджелесе.

Многие деятели культуры были вынуждены покинуть Иран после революции, поскольку столкнулись с преследованиями при новом – исламском – режиме.