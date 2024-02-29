Иран в преддверии парламентских выборов

Ожидаемая низкая явка на парламентских выборах в Иране беспокоит правящую теократию: это подрывает её легитимность.

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Парламентские выборы пройдут в пятницу в Иране, и в преддверии голосования особенно остро стоит вопрос явки.

Опросы демонстрируют разочарованность иранцев политическими силами, которые , по их мнению, неспособны удовлетворить требования расширения свобод и обеспечить экономический прогресс. По официальным данным, уровень инфляции приближается к 50%, при этом продукты питания и товары первой необходимости резко подорожали, и цены продолжают расти.

Ахмад Зейдабади, политолог:

"Игнорирование выборов – это результат отсутствия веры в способность всей системы решать любые проблемы. Пока не будет принято решение наверху и не будет продемонстрирована решимость решать проблемы, я думаю, многие люди не придут на избирательные участки".

Более 15 000 кандидатов, среди которых совсем немного женщин, претендуют на 290 мест в парламенте.

Сторонники жёсткой линии контролировали его на протяжении последних двух десятилетий, но на практике абсолютная власть в Иране принадлежит его верховному лидеру аятолле Али Хаменеи.

Тахура Норузи, кандидат:

"Люди не только безнадежны, но и думают, что ситуация вообще не изменится. Они разочарованы любым возможным изменением, это очень печально".

Внутренние разногласия ещё больше разожгло жёсткое подавление протестов против законов о ношении хиджаба в 2022 году, сопровождавшееся смертями, ранениями и арестами.

Ахмад Зейдабади, политолог:

_"Тот, кто получит большинство в парламенте, будет сигнализировать о том, что правящая система мобилизовала своих избирателей в пользу этой фракции и хочет двигаться вперед в этом направлении. Тем не менее, между сторонниками жесткой линии, в основном Фронтом сопротивления и кандидатами с более прагматичными взглядами". _

Ожидаемая низкая явка вызывает беспокойство иранской теократии. После Исламской революции 1979 года она частично обосновывала свою легитимность победой на выборах с высокой явкой.