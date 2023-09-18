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США и Иран обменяются заключёнными

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи Авторское право AP/AP
By Euronews
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Вашингтон и Тегеран проводят обмен заключёнными по формуле "пять на пять", Кроме того США разблокируют замороженные в Южной Корее иранские активы.

США и Иран договорились об обмене заключенными. 

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Соглашение, работа над которым велась несколько месяцев при посредничестве Катара, включает также размораживание иранских средств на сумму 6 млрд долларов, заблокированных на счетах в южнокорейском банке.

По условиям сделки, пятеро американцев, имеющих двойное гражданство, покинут Тегеран и направятся в столицу Катара Доху, после чего вылетят в Соединенные Штаты.

В США освобождены пятеро иранцев.

"К счастью, замороженные активы Ирана в Южной Корее разблокированы. Даст бог, сегодня они будут в распоряжении правительства и народа", - сказал представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

Эколог Морад Тахбаз, бизнесмены Сиамак Намази и Эмад Шарги, а также еще двое граждан США, попросивших не разглашать их личности, должны быть освобождены Тегераном в понедельник, 18 сентября.

Согласно условиям сделки, Катар будет следить за тем, как Иран расходует средства, для гарантии того, что деньги потрачены на гуманитарные нужды, например продукты питания и лекарства, а не на товары, которые подпадают под санкции.

Решение Белого дома разморозить часть иранских активов вызвало критику в США со стороны Республиканской партии. Бывший вице-президент США Майк Пенс полагает, что "Иран использует эти деньги, чтобы производить дроны для России и спонсировать терроризм против США и Израиля. 

"Удерживающие американских заложников Китай и Россия теперь знают им цену", — написал политик в соцсети Х.

В 2015 году Тегеран, долгое время находящийся под санкциями, подписал  с США и другими странами Совместный всеобъемлющий план действий, предусматривающий постепенную отмену ограничений в обмен на обязательства сократить свою ядерную программу. В мае 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из договора, санкции против Ирана были возобновлены.

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