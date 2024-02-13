By Euronews

Сенат США ограничил дебаты по документу, предусматривающему выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд, 30 часами. Голосование по законопроекту о помощи Украине и Израилю может состояться уже во вторник.

РЕКЛАМА

Сенат США может сегодня проголосовать по законопроекту о помощи Украине и Израилю.

Депутаты контролируемой демократами верхней палаты Конгресса заложили основу для одобрения пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму более 95 миллиарда долларов, из которых около $60 млрд предлагается направить на поддержку Украины, свыше $14 млрд - на помощь Израилю.

Парламентарии ограничили дебаты по законопроекту 30 часами. "За" высказались 66 сенаторов, "против" - 33.

Таким образом голосование по документу должно пройти в среду, 14 февраля, но как пишут американские СМИ, может состояться и раньше.

После голосования в Сенате законопроект будет направлен в Палату представителей. Однако республиканцы, имеющие в нижней палате большинство, хотят, чтобы он включал положения, направленные на решение миграционной проблемы на южной границе США.

"Не получив от Сената ни одного изменения в политике охраны границ, Палате представителей придется самостоятельно продолжить работу по этим важным вопросам", – заявил спикер нижней палаты Майк Джонсон.

Республиканцы на протяжении нескольких месяцев требуют, чтобы любой пакет, включающий помощь Израилю и Украине, также был направлен на решение миграционного кризиса на границе США с Мексикой.

Президент Джо Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине, Израилю и Тайваню.