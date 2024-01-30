By Euronews и EBU, AP

"Гроздья гнева" фермеров: кольцо вокруг Парижа сжимается. Фермеры намерены заблокировать работу Ранжиса - одного из крупнейших во Франции оптовых рынков. В целом, сообщают организаторы протестов, движение будет нарушено вокруг большинства крупных городов страны.

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Французские фермеры продолжают сжимать кольцо вокруг Парижа. Во вторник утром, несмотря на усилия полиции и жандаров заблокировать колонну тракторов на автомагистрали A20 недалеко от Лиможа, манифестантам удалось обогнуть кордон и возобновить движение в направлении Ранжиса.

Фермеры намерены заблокировать во второй половине дня работу этого, одного из крупнейших во Франции, оптового рынка. Выехавшая из Лиможа колонна тракторов должна прибыть туда "после 16 часов", проехав через Орлеан, сообщили манифестанты. В целом, сообщают организаторы протестов, движение будет нарушено вокруг большинства крупных городов страны, на утро вторника зарегистрировано 40 перекрытых дорог.

Французские - и шире - европейские фермеры заявляют, что "устали" от всё новых требований национальных властей и Брюсселя, многие из которых просто абсурдны.

Нас обязывают держать часть земель под паром, но при этом требуют быть более производительными. Объясните мне, как можно производить больше на меньшем по площади поле? Стефани Фламен фермер, 39 лет

"Нам запрещают использовать химические вещества, которые разрешены в Испании и Италии. И все эти фрукты наводняют французский рынок! Что нам делать?" - добавляет другой фремер, пожелавший остаться неназванным.

Правительство объявило, что 15 000 сотрудников правоохранительных органов мобилизованы для предотвращения въезда тракторов в "Париж и крупные города". Министр внутренних дел Джеральд Дарманин призвал действовать "умеренно".

В понедельник вечером глав двух крупнейших профсоюзов - Арно Руссо из FNSEA и Арно Гайо, представляющий "Молодых фермеров", снова принял в Матиньоне премеьр-министр Габриэль Атталь. Позже пресс-секретарь правительства Приска Тевено заверила, что в ближайшее время следует ждать новых ответов на требования фермеров. Те, что были обнародованы премьер-министром в пятницу, блокирующие дороги вот уже 9 дней сочли недостаточными.

Акции протеста с требованием повысить вознаграждение за их продукцию, уменьшить бюрократическую волокиту и защитить от дешевого импорта, ведут также бельгийские и румынские фермеры.

Первые в понедельник перекрыли дороги вокруг города Галле, вторые начали трёхдневную блокаду города Брашов, известного своими туристическими достопримечательностями. Румынские сельзохработники и примкнувшие к ним водители грузового транспорта намерены оставаться