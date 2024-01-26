Фермерские протесты как проверка европейской дипломатии на прочность

Программа "О положении Союза": Фермеры вышли на баррикады, Еврокомиссия - на борьбу с дезинформацией и в защиту демократии.

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Программу "О положении Союза" из Брюсселя ведёт Штефан Гробе:

"Аграрная политика - уже давно больная тема для Евросоюза. И у фермеров есть большой опыт проведения масштабных протестов, особенно во Франции, которая считается крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции в ЕС.

На этой неделе, после манифестаций фермеров в разных странах - от Германии до Румынии - французские коллеги вышли на баррикады, вернее взялись их возводить.

Протесты были вызваны рядом давних претензий, включая низкую заработную плату, новые экологические нормы и рост цен на энергоносители. Всё это, по словам фермеров, оказывает сильное давление на их работу.

Политическое руководство было застигнуто врасплох – и реагировали оно соответственно - с осторожностью и уклончиво.

Януш Войцеховский, еврокомиссар по сельскому хозяйству:

“Мы очень внимательно прислушиваемся к голосу фермеров. И я могу заявить, что мы будем учитывать их мнение в нашей работе. (...) Нам нужен подход, основанный на четырёх принципах - безопасности, стабильности, устойчивого развития и солидарности. И это должно быть включено в будущую общую сельскохозяйственную политику”.

Протестные акции фермеров по всей Европе вызвали рост популярности правых популистских партий, которые были только рады присоединиться к ним.

Это, безусловно, сделает аграрную политику одной из главных тем избирательной кампании по выборам в Европарламент.

Многие эксперты полагают, что они будут сопровождаться проблемами, связанными с враждебным иностранным вмешательством, гибридными угрозами и особенно дезинформацией.

При защите демократии, по мнению Еврокомиссии, борьба с дезинформацией имеет первостепенное значение.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности:

“Неконтролируемый вредоносный контент распространяется подобно раковой опухоли и ставит под угрозу здоровье нашей демократии. (...) Либеральные демократии не могут жить без информации, без достоверной информации и без доверия к демократическим процессам”.

Замечательное утверждение – оно должно быть самоочевидным, но в трудные времена, в которые мы живём, часто повторять его недостоточно.

Я уверен, Дафне Каруана Галиция согласилась бы с этим. Бесстрашную журналистку с Мальты убили шести лет назад за разоблачение тех, кто занимался коррупцией, кумовством, покровительством и отмыванием денег.

На этой неделе Европейский парламент чтил её наследие. Эстафету принял её сын Поль. Недавно он опубликовал книгу “Смерть на Мальте” о своей матери и её борьбе за демократию. Мария Псара встретилась с ним.

Мария Псара, корреспондент Euronews:

"Вы снова здесь, в Европейском парламенте, спустя шесть лет после убийства вашей матери. И вы написали книгу. О чём она?"

Поль Каруана Галиция, писатель, сын убитой журналистки Дафне Каруаны Галиции:

"Я написал эту книгу из-за шести лет, которые моя семья провела в суде и вне его, проводя кампанию здесь, в Брюсселе, Страсбурге и, конечно же, на Мальте. Потому что я начал понимать, что её убийство становится важнее, чем её жизнь. История её жизни терялась среди этих материалов о её гибели. Я хотел рассказать, какой она была на самом деле как личность, как человек".

Euronews:

"Если я не ошибаюсь, заглавие книги говорит о справедливости. Добились ли вы её?"

Поль Каруана Галиция:

"За последние шесть лет мы увидели прогресс в уголовном разбирательстве. Так, все трое киллеров, которым предъявили обвинение в убийстве, признали себя виновными и отбывают наказание в тюрьме. Посредник тоже признался в содеянном и получил помилование в обмен на дачу показаний о человеке, которого считают заказчиком. Он был арестован в 2019 году. И мы ждём заседания суда присяжных о его роли в организации убийства".

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"Но есть ряд других причастных, которые пытались скрыть факты о её убийстве. Им ещё не предъявили обвинения. И для нас также важно, чтобы все люди, о которых она писала, все коррупционеры, которых она разоблачала, были привлечены к ответственности. Этого пока мы не наблюдаем".

Euronews:

"Я хотела бы спросить вас о судебных исках против вашей матери. Их было подано около 40? Как развивалась ситуация?

Поль Каруана Галиция:

"На момент её смерти было 47 предъявленных исков о клевете. В пяти случаях речь шла об уголовных делах. То есть мою мать обвиняли в преступном деянии - клевете - даже спустя несколько месяцев после её убийства. И согласно мальтийскому законодательству, эти иски о клевете перешли к нам как её наследникам, владельцам её имущества. С тех пор мы потратили много времени на защиту от этих исков о клевете. Большинство из них были поданы членами правящей Лейбористской партии и её спонсорами".

"Мне стыдно признаться, но в то время мы этого не замечали: если оглянуться назад, то можно увидеть, что в её отношении усиливалось юридическое преследование. Итак, большая часть нашей кампании была направлена на решение этой проблемы, на то, чтобы разобраться, как использую суды и как злоупотребляют ими не с целью добиться справедливости или исправить ошибки, а для преследования журналистов в нашем случае".

Штефан Гробе продолжает:

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"Это был Поль Каруана Галиция, который дал интервью Марии Псаре. Далее - история из Вены.

Власти выпустили срочное предупреждение, призвав жителей не ступать на лёд замёрзшего Дуная.

И вот что произошло: сказать, что людям было всё равно, — ничего не сказать. После нескольких дней при температуре ниже нуля искушение стало слишком велико… Люди играли в хоккей, катались на коньках, даже на санках. Некоторые устраивались прямо на льду на стульях, чтобы насладиться прекрасным зимним пейзажем, – к ужасу пожарных, которые выражали своё недоумение.

Впрочем, веселье скоро закончится, поскольку на этой неделе началось потепление. Так что всему есть своё естественное решение".