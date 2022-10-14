40 лет за убийство журналистки

40 лет за убийство журналисткиКомментарии
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Суд Мальты приговорил к 40 годам тюремного заключения братьев Жоржа и Альфреда Деджорджио, сознавшихся в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции. Свою причастность к преступлению, потрясшему страну 5 лет назад, в прошлом году уже признал Винсент Мускат. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.
Убийство журналистки вызвало протесты мальтийцев, что привело к отставке действовавшего в то время премьер-министра Джозефа Муската. Обвинения в организации преступления также предъявлены мальтийскому предпринимателю Йоргену Фенеку. Он свою вину отрицает и ожидает суда.