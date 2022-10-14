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Мальта

40 лет за убийство журналистки

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 Viktoria Sinkevich
Убийцы мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции
Убийцы мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции   -   Авторское право  Screenshot

Суд Мальты приговорил к 40 годам тюремного заключения братьев Жоржа и Альфреда Деджорджио, сознавшихся в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции. Свою причастность к преступлению, потрясшему страну 5 лет назад, в прошлом году уже признал Винсент Мускат. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Дафна Каруана Галиция была убита 16 октября 2017 года при взрыве автомобиля. Ей было 53 года. Опираясь на материалы "Панамского досье" Каруана расследовала связи ряда членов правительства Мальты, а также премьера и его семьи с офшорами

Убийство журналистки вызвало протесты мальтийцев, что привело к отставке действовавшего в то время премьер-министра Джозефа Муската. Обвинения в организации преступления также предъявлены мальтийскому предпринимателю Йоргену Фенеку. Он свою вину отрицает и ожидает суда.