By Isabel Marques da Silva

За "единый Ближний Восток" по примеру единой Европы выступила пережившая Холокост Ирен Шашар. Писательницу пригласили выступить в Европарламенте.

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"Я победила Гитлера" - название книги в твёрдом переплёте, что в руках у Ирен Шашар. Она пережила Холокост и написала об этом, адресуя миру послание: никогда больше подобное не должно повториться.

Автор родилась в Польше в 1937 году под именем Рут Левкович. Отца убили нацисты. После четырёх лет выживания в Варшавском гетто, она вместе с матерью сумела сбежать оттуда по канализации в другую часть города.

Затем они перебрались в Париж. Будучи подростком, героиня нашего сюжета осталась сиротой, её взяли на воспитание родственники в Перу.

"Выжившие медленно, но верно добираются до лучших мест. Ведь мы не будем жить вечно. Поэтому я думаю, что мы должны оставить свидетельства для следующих поколений", - сказала Шашар в интервью Euronews, объясняя, что именно заставило её взяться за мемуары.

"Великая трагедия 7 октября"

Судьба привела её в США, где она получила высшее образование. В 25 лет Ирен переехала в Израиль и стала самым молодым преподавателем Еврейского университета.

Нападение боевиков ХАМАС 7 октября наша собеседница называет "великой трагедией", добавляя что сегодня она “мечтает о мирном Ближнем Востоке”.

"Мы защищаемся. Нас застали врасплох, нас убивали. Это наша земля. Мы хотим, чтобы она процветала. Мы хотим наслаждаться свободой, равенством, взаимопониманием, жизнью как таковой", - продолжила 86-летняя писательница.

На вопрос нашего журналиста о том, поддерживает ли она решение "о двух государствах", Ирен ответила, что это возможно только в том случае, если соседи признают право на существование еврейского государства.

"Послушайте, в этом вопросе есть политические моменты. Но я бы сказала вам следующее. Если у меня есть сосед, как в Европе, объединённой Европе, рядом со мной, я могу жить с этим соседом в мире. Их может быть и два, и три, и пять, и семь, и десять. Точно так же, как в единой Европе. Почему у нас не может быть объединённого Ближнего Востока?", - вопрошает она.

По информации Минздрава Газы, управляемого ХАМАС, военная операция ЦАХАЛ в анклаве уже унесла жизни более 25 000 палестинцев. Сколько среди них боевиков, а сколько мирных жителей - неизвестно: ведомство выдаёт цифры в совокупности, и проверить их в условиях боевых действий не представляется возможным.

Международный суд в Гааге постановил в пятницу, что Израиль должен принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, но при этом не стал требовать немедленного прекращения огня.

"После того, что мы пережили 7 октября, они приходят и обвиняют нас? Мы защищаемся и пытаемся сделать так, чтобы случившееся не повторилось. Обвинять нас в таких вещах... это просто-напросто непонятно", - покомментировала Ирен Шашар.

По случаю Международного Дня памяти жертв Холокоста, отмечаемого 27 января, Ирен Шашар пригласили выступить на заседании Европарламента. Депутаты аплодировали ей стоя.