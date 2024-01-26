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Пережившая Холокост писательница Ирен Шашар выступила в защиту идеи "единого Ближнего Востока"

Ирен Шашар, автор книги "Я победила Гитлера", выступает на заседании Европарламента.
Ирен Шашар, автор книги "Я победила Гитлера", выступает на заседании Европарламента. Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Isabel Marques da Silva
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За "единый Ближний Восток" по примеру единой Европы выступила пережившая Холокост Ирен Шашар. Писательницу пригласили выступить в Европарламенте.

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"Я победила Гитлера" - название книги в твёрдом переплёте, что в руках у Ирен Шашар. Она пережила Холокост и написала об этом, адресуя миру послание: никогда больше подобное не должно повториться.

Автор родилась в Польше в 1937 году под именем Рут Левкович. Отца убили нацисты. После четырёх лет выживания в Варшавском гетто, она вместе с матерью сумела сбежать оттуда по канализации в другую часть города. 

Затем они перебрались в Париж. Будучи подростком, героиня нашего сюжета осталась сиротой, её взяли на воспитание родственники в Перу. 

"Выжившие медленно, но верно добираются до лучших мест. Ведь мы не будем жить вечно. Поэтому я думаю, что мы должны оставить свидетельства для следующих поколений", - сказала Шашар в интервью Euronews, объясняя, что именно заставило её взяться за мемуары.

"Великая трагедия 7 октября"

Судьба привела её в США, где она получила высшее образование. В 25 лет Ирен переехала в Израиль и стала самым молодым преподавателем Еврейского университета. 

Нападение боевиков ХАМАС 7 октября наша собеседница называет "великой трагедией", добавляя что сегодня она “мечтает о мирном Ближнем Востоке”.

"Мы защищаемся. Нас застали врасплох, нас убивали. Это наша земля. Мы хотим, чтобы она процветала. Мы хотим наслаждаться свободой, равенством, взаимопониманием, жизнью как таковой", - продолжила 86-летняя писательница.  

На вопрос нашего журналиста о том, поддерживает ли она решение "о двух государствах", Ирен ответила, что это возможно только в том случае, если соседи признают право на существование еврейского государства.

"Послушайте, в этом вопросе есть политические моменты. Но я бы сказала вам следующее. Если у меня есть сосед, как в Европе, объединённой Европе, рядом со мной, я могу жить с этим соседом в мире. Их может быть и два, и три, и пять, и семь, и десять. Точно так же, как в единой Европе. Почему у нас не может быть объединённого Ближнего Востока?", - вопрошает она. 

По информации Минздрава Газы, управляемого ХАМАС, военная операция ЦАХАЛ в анклаве уже унесла жизни более 25 000 палестинцев. Сколько среди них боевиков, а сколько мирных жителей - неизвестно: ведомство выдаёт цифры в совокупности, и проверить их в условиях боевых действий не представляется возможным. 

Международный суд в Гааге постановил в пятницу, что Израиль должен принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, но при этом не стал требовать немедленного прекращения огня. 

"После того, что мы пережили 7 октября, они приходят и обвиняют нас? Мы защищаемся и пытаемся сделать так, чтобы случившееся не повторилось. Обвинять нас в  таких вещах... это просто-напросто непонятно", - покомментировала Ирен Шашар.

По случаю Международного Дня памяти жертв Холокоста, отмечаемого 27 января, Ирен Шашар пригласили выступить на заседании Европарламента. Депутаты аплодировали ей стоя.

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