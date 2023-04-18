Восстанию в Варшавском гетто 80 лет

Euronews

В эту среду исполняется 80 лет с момента начала восстания в Варшавском гетто. Чудом уцелевшая Кристина Будницкая — единственная из ныне живущих, переживших то жуткое время. Она избежала смерти, скрываясь в течение восьми месяцев в самодельном бункере.

Кристина Будницкая, выжившая в Варшавском гетто:"Было полное осознание ужасов войны, исчезновения людей, депортаций, голода, болезней. Все началось с того, что стали прятать предметы, а закончилось тем, что прятали людей. Еще в 43-м построили бункер, что-то вроде землянки. Когда гитлеровцы подожгли гетто, земля раскалилась до красноты. Я чувствовала себя, как в хлебной печи. Мы бежали к канализационной системе. Там было прохладнее. Пока стены не остыли, было ужасно. Потом нас одолел голод. Пришлось бежать: есть было нечего, наши припасы сгорели".

Еврейское сопротивление жестокости нацистов было борьбой за честь, борьбой, обреченной на провал. Восстание жестоко подавили. Гетто сожгли и сравняли с землей. Тысячи людей погибли.

Кристина Будницкая, выжившая в Варшавском гетто: "Шансов на победу не было, потому что против танков шла группа мальчишек и девчонок с кулаками. Так что, если погибали, то умирали с честью. Мои 6 братьев погибли, мои родители погибли. Никого не осталось. Одна я".

К 80-ой годовщине восстания Музей истории польских евреев подготовил уникальную выставку из недавно обнаруженных фотографий. Снимки были сделаны в самом гетто Рудольфом Дамеком и польским пожарным Збигневом Лешеком Гживачевским.

Марта Дзевульска, пресс-атташе Музея истории польских евреев:"Этот негатив - единственный существующий в мире, на котором запечатлено Варшавское гетто изнутри. Так что взгляд на людей в гетто, взгляд на происходящее внутри, был совсем другим. Таким образом, мы имеем уникальную ситуацию, когда польский пожарный, спрятавшись и рискуя жизнью, снимает ту бойню, трагедию восстания в Варшавском гетто".

Кристина Будницкая, выжившая в Варшавском гетто:"Все это, чтобы никто не чувствовал себя отчужденным, чем-то неполноценным, ненужным, чужим. Чтобы все чувствовали себя дома, чтобы всех уважали".

Магдалена Ходовник, Euronews:"Раньше здесь было еврейское гетто. Сегодня это популярный район со множеством кафе. Но память о событиях Второй мировой войны не стирается благодаря Кристине Будницкой и другим голосам из прошлого. Они снова звучат по всему миру и взывают об одном: "это не должно повториться".