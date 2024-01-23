Израиль нанес удары по Хан-Юнису, США и Великобритания - по хуситам

By Euronews

Израиль нанес авиаудары по целям в Хан-Юнисе на юге Газы, в том числе близ больницы "Насер". Американские и британские военные атаковали объекты хуситов в Йемене

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Израиль усиливает наступательную операцию на осажденный Хан-Юнис на юге сектора Газа. На распространенных палестинским информационным агентством Wafa кадрах видно, как среди звуков авиаударов перемещенные лица ищут убежище близ больницы Насер.

"Палестинский Красный Полумесяц" заявил, что обстрелу поверглась их штаб-квартира.

Минздрав Газы, управляемый ХАМАС, сообщает, что за последние 24 часа в Газе погибли по меньшей мере 190 человек и около 340 получили ранения. Общее число погибших палестинцев с начала войны превысило 25 000.

По последним данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, из 36 больниц Газы в настоящее время частично функционируют только 15 - девять на юге и шесть на севере.

Три больницы на юге Газы в настоящее время находятся под угрозой закрытия, поскольку в непосредственной близости от них были отданы приказы об эвакуации.

С начала месяца гуманитарный доступ в северную часть Газы резко сократился: только семь из 29 миссий по доставке помощи смогли состояться.

В большинстве случаев в доступе было отказано израильскими властями, говорится в сообщении Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи с министрами иностранных дел стран ЕС в Брюсселе отметил, что создание палестинского государства - единственный надежный путь к достижению мира на Ближнем Востоке.

Я думаю, что больше смертей, больше разрушений, больше трудностей для жителей Газы, для палестинского народа не помогут победить ХАМАС или его идеологию. Это не принесет Израилю больше безопасности, а только все ухудшит Жозеп Боррель глава дипломатии ЕС

В ночь на вторник американские и британские военные атаковали восемь объектов хуситов в Йемене, что стало вторым случаем скоординированных ударов двух союзников по военным целям повстанцев в ответ на нападения на торговые суда в Красном море и Аденском заливе.