Нелегальных мигрантов отправят на украинский фронт? Разбираемся в #CUBE

Правда ли, что китайские граждане, нелегально находящиеся на территории России, испугались отправки на войну и бегут домой?

РЕКЛАМА

Угрожал ли президент России Владимир Путин отправить нелегальных китайских мигрантов на фронт в Украине?

В одном из вирусных видеороликов утверждается, что толпа граждан Китая пытается бежать из России.

Но правда ли это? Разбираемся в #CUBE.

Многие пользователи социальных сетей поделились этим видео, в котором говорится, что китайские нелегальные мигранты спешно покидают Россию после того, как Владимир Путин пригрозил отправить их на фронт, на войну с Украиной.

Судя по сообщениям, в настоящее время в аэропортах России наблюдается увеличение числа путешественников, пытающихся вернуться в Китай.

В то же время, проведя обратный поиск изображений, мы обнаружили, что это видео вводит в заблуждение.

Оно было опубликовано 30 декабря 2023 года на платформе социальных сетей Douyin, китайском аналоге TikTok.

В переведенной надписи говорится, что на видео путешественники уезжают из России, чтобы встретить Новый год на родине. Тот же аккаунт опубликовал еще несколько видео, на которых запечатлены люди, отправляющиеся на празднование Нового года.

Автор аккаунта утверждает, что живет в китайском городе Хэйхэ на границе с российским Благовещенском. Судя по всему, она документирует свои разъезды между Китаем и Россией.

Вирусное видео впервые появилось в социальных сетях через несколько дней после того, как 4 января президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранцам, воюющим на стороне России в Украине, получить российское гражданство.

Россия привлекает граждан стран Центральной Азии, таких как Таджикистан или Узбекистан, которые ищут более высокую зарплату и хотели бы обзавестись российским паспортом.

Ранее Путин уже подписал два указа, ускоряющих процесс получения гражданства иностранцами. Последний из них ускоряет срок рассмотрения заявки: теперь ожидание составляет не более одного месяца в отличие от трех.

И хотя Путин не угрожал напрямую отправить "всех нелегалов" воевать в Украину, поступали сообщения о том, что мигрантов заставляли записываться в Вооруженные силы.