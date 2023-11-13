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Война против Украины делает Россию менее безопасной – доклад

Антипутинский мурал в Белграде, Сербия, 7 мая 2022 года.
Антипутинский мурал в Белграде, Сербия, 7 мая 2022 года. Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Joshua Askew
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Как утверждают американские исследователи, хотя российские власти пытаются замалчивать последствия развязанной ими войны, инциденты на территории России становятся всё более смертоносными как для гражданского населения, так и для военнослужащих.

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Война, развязанная против Украины, сделала Россию менее безопасной, говорится в недавно опубликованном докладе.

Проект ACLED ("Данные о местонахождении и развитии вооружённых конфликтов") выявил увеличение числа "всё более смертоносных" инцидентов на территории России, включая эскалацию насилия в приграничных регионах, атаки беспилотников и растущую нестабильность в стране.

Война, начатая Москвой в феврале 2022 года, имела "многосторонние и далеко идущие" последствия для внутренней безопасности России, пишет базирующаяся в США НПО.

"С самого начала полномасштабного военного вторжения в Украину в Кремле придерживались стратегии, направленной на сохранение в российском обществе ощущения нормальности и убеждение населения в том, что война не повлечёт за собой никаких последствий для безопасности граждан", – говорится в документе.

"Однако, подобно тому, как чеченский конфликт привёл к нападениям боевиков на Москву и другие города, вторжение России в Украину затронуло "глубинные" российские регионы, вопреки обещаниям правительства", – подчёркивают американские эксперты.

Данные ACLED свидетельствуют о росте насилия и смертей в приграничных зонах в период с мая по октябрь 2023 года на фоне начала летнего контрнаступления ВСУ.

Десятки гражданских лиц в приграничных регионах России погибли в результате обстрелов, а вторжения вооружённых групп усилили нестабильность, отмечается в докладе.

В мае южные районы Белгородской области подверглась двухдневному наступлению антипутинских сил с Украины (речь о т. н. РДК и легионе "Свобода России") – крупнейшему с начала войны. Киев отрицает свою причастность к этому эпизоду, считая его внутренней проблемой РФ.

ACLED указывают на то, что с апреля 2022 года в трёх приграничных российских областях – Белгородской, Брянской и Курской – было зафиксировано почти 2 тыс. обстрелов, в результате которых, по некоторым данным, погибли 70 мирных жителей.

Аналитики организации также зафиксировали, что с мая 2023 года участились атаки украинских беспилотников, которые проникают "всё глубже" на территорию России и "наносят ущерб инфраструктуре и репутации военных".

В период с апреля 2022 по октябрь 2023 года ACLED зафиксировал более 440 ударов БПЛА по российской территории, а также ещё 250 случаев перехвата дронов средствами ПВО.

Количество таких сообщений неуклонно растёт с конца мая, добавили в ACLED.

Такие удары наносятся в основном по объектам нефтегазовой инфраструктуры, отметила НПО, указывая на "более широкую дестабилизацию" внутренней безопасности.

В мае предполагаемый удар БПЛА был нанесён по Кремлю, хотя базирующийся в США Институт изучения войны (ISW) заявил, что этот инцидент "скорее всего, был инсценирован", чтобы мобилизовать российское общество. 

В своем отчёте проект ACLED указал и на "менее заметные последствия" войны, которые могут повлиять на безопасность в России в долгосрочной перспективе, включая возникновение проукраинских партизанских групп, облегчение доступа к оружию и усиление государственного насилия против антивоенных активистов.

В докладе утверждается, что безопасность в России "расшатывается изнутри".

Июньский мятеж группы Вагнера, в ходе которого отряд российских наёмников двинулся на Москву, но в итоге был остановлен якобы по соглашению с Владимиром Путиным, показал "неспособность Москвы контролировать внутреннюю ситуацию", пишет ACLED.

Несмотря на то, что эта акция, возможно, сплотила истеблишмент вокруг президента, российские власти, как утверждается, с трудом обеспечивают декларируемый "высокий уровень поддержки войны" даже среди номинально лояльных групп населения.

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В ACLED заявили, что полученные данные свидетельствуют о том, что некоторые российские граждане полностью отвергают войну и готовы к радикальным действиям, что позволяет предположить, что некоторые из них, к примеру, могли помогать наводить украинские беспилотники, нацеленные на объекты на территории России.

Кроме того, в докладе отмечается, что после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года не прекращаются поджоги призывных пунктов.

Доклад ACLED был подготовлен на основе опубликованного в сентябре исследования, согласно которому россияне всё больше ощущают на себе последствия вторжения в Украину, и будущее представляется им всё более мрачным.

Дополнительные источники • перевод: Alexander Kazakevich

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