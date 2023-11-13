Война против Украины делает Россию менее безопасной – доклад

Как утверждают американские исследователи, хотя российские власти пытаются замалчивать последствия развязанной ими войны, инциденты на территории России становятся всё более смертоносными как для гражданского населения, так и для военнослужащих.

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Война, развязанная против Украины, сделала Россию менее безопасной, говорится в недавно опубликованном докладе.

Проект ACLED ("Данные о местонахождении и развитии вооружённых конфликтов") выявил увеличение числа "всё более смертоносных" инцидентов на территории России, включая эскалацию насилия в приграничных регионах, атаки беспилотников и растущую нестабильность в стране.

Война, начатая Москвой в феврале 2022 года, имела "многосторонние и далеко идущие" последствия для внутренней безопасности России, пишет базирующаяся в США НПО.

"С самого начала полномасштабного военного вторжения в Украину в Кремле придерживались стратегии, направленной на сохранение в российском обществе ощущения нормальности и убеждение населения в том, что война не повлечёт за собой никаких последствий для безопасности граждан", – говорится в документе.

"Однако, подобно тому, как чеченский конфликт привёл к нападениям боевиков на Москву и другие города, вторжение России в Украину затронуло "глубинные" российские регионы, вопреки обещаниям правительства", – подчёркивают американские эксперты.

Данные ACLED свидетельствуют о росте насилия и смертей в приграничных зонах в период с мая по октябрь 2023 года на фоне начала летнего контрнаступления ВСУ.

Десятки гражданских лиц в приграничных регионах России погибли в результате обстрелов, а вторжения вооружённых групп усилили нестабильность, отмечается в докладе.

В мае южные районы Белгородской области подверглась двухдневному наступлению антипутинских сил с Украины (речь о т. н. РДК и легионе "Свобода России") – крупнейшему с начала войны. Киев отрицает свою причастность к этому эпизоду, считая его внутренней проблемой РФ.

ACLED указывают на то, что с апреля 2022 года в трёх приграничных российских областях – Белгородской, Брянской и Курской – было зафиксировано почти 2 тыс. обстрелов, в результате которых, по некоторым данным, погибли 70 мирных жителей.

Аналитики организации также зафиксировали, что с мая 2023 года участились атаки украинских беспилотников, которые проникают "всё глубже" на территорию России и "наносят ущерб инфраструктуре и репутации военных".

В период с апреля 2022 по октябрь 2023 года ACLED зафиксировал более 440 ударов БПЛА по российской территории, а также ещё 250 случаев перехвата дронов средствами ПВО.

Количество таких сообщений неуклонно растёт с конца мая, добавили в ACLED.

Такие удары наносятся в основном по объектам нефтегазовой инфраструктуры, отметила НПО, указывая на "более широкую дестабилизацию" внутренней безопасности.

В мае предполагаемый удар БПЛА был нанесён по Кремлю, хотя базирующийся в США Институт изучения войны (ISW) заявил, что этот инцидент "скорее всего, был инсценирован", чтобы мобилизовать российское общество.

В своем отчёте проект ACLED указал и на "менее заметные последствия" войны, которые могут повлиять на безопасность в России в долгосрочной перспективе, включая возникновение проукраинских партизанских групп, облегчение доступа к оружию и усиление государственного насилия против антивоенных активистов.

В докладе утверждается, что безопасность в России "расшатывается изнутри".

Июньский мятеж группы Вагнера, в ходе которого отряд российских наёмников двинулся на Москву, но в итоге был остановлен якобы по соглашению с Владимиром Путиным, показал "неспособность Москвы контролировать внутреннюю ситуацию", пишет ACLED.

Несмотря на то, что эта акция, возможно, сплотила истеблишмент вокруг президента, российские власти, как утверждается, с трудом обеспечивают декларируемый "высокий уровень поддержки войны" даже среди номинально лояльных групп населения.

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В ACLED заявили, что полученные данные свидетельствуют о том, что некоторые российские граждане полностью отвергают войну и готовы к радикальным действиям, что позволяет предположить, что некоторые из них, к примеру, могли помогать наводить украинские беспилотники, нацеленные на объекты на территории России.

Кроме того, в докладе отмечается, что после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года не прекращаются поджоги призывных пунктов.

Доклад ACLED был подготовлен на основе опубликованного в сентябре исследования, согласно которому россияне всё больше ощущают на себе последствия вторжения в Украину, и будущее представляется им всё более мрачным.