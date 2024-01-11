Организация по защите прав человека отметила их нарушение в миграционной политике ЕС. В своём ежегодном докладе Human Rights Watch подвергла осуждению и действия России в Украине

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Существует «тревожный разрыв» между тем, что Евросоюз говорит о правах человека, и тем, что он делает для их соблюдения. За это расплачиваются люди, которые пытаются спастись от преследований и бедности. К такому выводу пришла в своем годовом докладе неправительственная организация Human Rights Watch. Её представляет в Европе Филипп Дам:

Нас весьма беспокоит тенденция руководства ЕС переводить права человека на более низкий уровень дискуссий, точнее, лишать их приоритета. За это должна нести ответственность председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Негуманное обращение с мигрантами, дискриминация меньшинств и откат от демократии в ряде стран-членов Евросоюза перечислены в докладе как некоторые из недостатков блока в области прав человека в 2023 году. Союз также осуждают за применение «двойных стандартов» во внешней политике, о котором свидетельствует разная реакция на войну в Украине и на Ближнем Востоке и разное отношение к беженцам из этих стран и регионов.

Игнорируя нарушения прав человека ради экономических, торговых и геополитических связей, ЕС и его государства-члены подрывают свою репутацию в мире, указывает представитель Human Rights Watch Филипп Дам:

Это может быть геополитика, когда Евросоюз взаимодействует с нарушителями прав человека, такими как Египет или Саудовская Аравия. Торговля может подталкивать его к сотрудничеству с Китаем или Индией. Это может быть миграция и безопасность, если посмотреть на взаимодействие ЕС с Тунисом.

Несмотря на нарушения Тунисом прав человека, ЕС в минувшем году заключил с ним соглашение о мерах по ограничению количества нелегалов, пытающихся добраться до Евросоюза.

А начинается доклад Human Rights Watch с напоминания о кризисе, который был создан "преднамеренными нападениями на гражданских лиц в Украине по приказу президента Путина".

Провалы в миграционной политике и отсутствие единой жёсткой позиции в отношении действий России могут добавить голоса крайне правым партиям на июньских выборах в Европарламент, предупреждает правозащитная организация.