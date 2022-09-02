Российские вооружённые силы и подконтрольные им защитники самопровозглашенных республик востока Украины занимаются депортацией украинцев, включая тех, кто спасается от войны, в Российскую Федерацию или на оккупированные Россией территории Украины. Об этом говорится в опубликованном 1 сентября докладе правозащитной организации Human Rights Watch ("Хьюман Райтс Вотч").

Доклад называется: "У нас не было выбора: фильтрация и преступление насильственного перемещения украинских гражданских лиц в Россию". В нём документально подтверждается факт перемещения украинских гражданских лиц, что является серьезным нарушением законов войны и представляет из себя военное преступление, а возможно, и преступление против человечности. Российские и подконтрольные России власти также подвергли тысячи украинцев принудительной, карательной и жестокой форме проверки при перемещении, что всегда оправдывается соображениями безопасности. Такая проверка и является "фильтрацией".

"Невозможно не оставлять украинцам иного выбора, кроме как ехать [на восток] в Россию, - заявила представитель Human Rights Watch и соавтор доклада Белкис Вилле. - Никто не должен насильственно проходить жестокий процесс проверки для того, чтобы попасть в безопасную зону".

Исследователи Human Rights Watch опросили 54 человека, среди которых некоторые уехали в Россию, некоторые через фильтрацию, у некоторых принудительному досмотру подверглись члены семьи или друзя, а некоторые помогали украинцам, пытавшимся покинуть Россию. Большинство из опрошенных бежали из Мариупольского района, а несколько человек приехали из Харьковской области. В опросе также приняли участие десятки гражданских лиц из Мариупольского района, которые смогли выбраться из зоны боевых действий на подконтрольную Украине территорию, при этом не проходя фильтрацию.

По результатам этого опроса Human Rights Watch в июле направила российскому правительству письмо с кратким изложением выводов и вопросами. Письмо осталось без ответа.

Российские чиновники организовали транспорт для людей, бегущих из осажденного Мариуполя. Некоторым гражданам Украины они говорили, что у тех нет иного выбора, кроме как оставаться на оккупированных Россией территориях или переехать в Россию. Людей информировали, что им следует "забыть" о переезде подконтрольную Украине территорию. "Разумеется, мы бы воспользовались возможностью уехать в Украину, если бы могли, без сомнения, - рассказала женщина, депортированная из захваченного Мариуполя. - Но у нас не было выбора, не было возможности туда уехать".

Другие опрошенные говорили, что военные или сотрудники самопровозглашенных администраций на блокпостах инструктировали бегущих украинцев ехать в Россию или в "Донецкую народную республику", территорию восточной Украины, оккупированную Россией. То же они слышали и от военных, которые проводили облавы на гражданских лиц на оккупированных территориях. Люди, у которых оставались какие-то деньги, смогли самостоятельно организовать переезд в подконтрольные Украиное районы.

Жители некоторых сел на востоке Харьковской области (которая граничит с Россией), также были насильно вывезены в Россию. Один пожилой мужчина из села Руска Лозова рассказал, что российские военные сказали ему: "Ты жил здесь при нас, и поэтому, если придет украинская армия, они тебя накажут. Мне сказали: ты будешь казнен!". Хотя он не сдался и не уехал на восток, сотни семей из его деревни все же уехали в Россию.

Некоторые опрошенные отметили, что поехали в Россию добровольно, выбрав этот путь в качестве транзитного маршрута, чтобы в дальнейшем попасть в страны Евросоюза. Дорога через Россию, как им казалось, поможет избежать ограничений на передвижение.

Общее число украинцев, вывезенных в Россию, остается неизвестным. Многие из них были перемещены либо насильственно, либо в таких условиях, которые делают подобную депортацию незаконной, отмечается в докладе Human Rights Watch. В середине августа российские источники сообщили, что почти 3,5 миллиона украинцев въехали в Российскую Федерацию из Украины, включая 555.000 детей.

Во многих случаях те, кто имел доступ к смартфонам и социальным сетям, смогли связаться с активистами, которые помогли им выехать из России в Эстонию, Латвию или Грузию. Однако на границе у некоторых возникли трудности, поскольку они оставили или потеряли свои документы во время бегства из Украины.

Законы войны запрещают российским властям принуждать гражданское население Украины, в индивидуальном или массовом порядке, к эвакуации в Россию. Насильственное перемещение - это военные преступление и к таковому относится перемещение в обстоятельствах, когда человек соглашается на отъезд только потому, что он боится последствий отказа. Такими создающими угрозу последствиями могут быть физическое насилие, принуждение или содержание под стражей. В подобной ситуации оккупирующая держава использует принудительные условия для перемещения гражданских лиц. Перемещение гражданских лиц не может быть оправдано гуманитарными соображениями, если гуманитарный кризис, ставший причиной депортации, - результат насильственных действий оккупирующей страны.

Хотя у России могут быть законные основания для проверки безопасности людей, добровольно желающих попасть на российскую территорию, процесс фильтрации - по своим масштабам и систематическому применению к украинцам - является карательным и жестоким, не имеет правовой основы и нарушает право на частную жизнь, отмечаетсяв докладе Human Rights Watch.

Люди, которые "не прошли" процесс фильтрации, по всей видимости, из-за подозрений в связях с украинскими военными или националистическими группами, были задержаны в контролируемых Россией регионах, в том числе в центре содержания под стражей в Еленовке, где 29 июля произошла трагедия и в результате взрыва погибло не менее 50 украинских заключенных из Мариуполя.

Российские и связанные с Россией оккупационные власти должны обеспечить гражданским лицам безопасный проезд на подконтрольную Украине территорию, отмечают в Human Rights Watch. Люди, садящиеся в автобусы при депортации из зоны военных действий, должны быть полностью информированы о том, куда направляется этот транспорт, и иметь возможность выбора, если они не захотят ехать в Россию, считают правозащитники.

Как отмечает Белкис Вилле из Human Rights Watch, необходимо немедленно прекратить "высылку людей на оккупированные Россией территории и далее в Россию без их согласия". Российские власти и международные организации должны сделать все возможное, чтобы помочь тем, кто был вывезен в Россию против их воли и захочет уехать или вернуться домой, чтобы они могли сделать это в условиях полной безопасности.