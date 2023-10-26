"Двойные стандарты" Евросоюза в области прав человека могут подорвать его легитимность в глазах Глобального Юга, заявила в интервью Euronews директор организации Human Rights Watch Тирана Хассан накануне брюссельского саммита ЕС.

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"ЕС рискует создать себе репутацию блока, который применяет один набор прав к тех, кто находится вблизи Европы, - а другой набор прав он распространяет на тех, кто находится за ее пределами, - заявила Тирана Хассан. - Это подорвет авторитет европейских лидеров и легитимность ЕС в глазах многих стран Глобального Юга".

Размышляя о войне между Израилем и ХАМАС, глава нью-йоркского международного наблюдательного совета отметила несоответствие между ответом ЕС на вторжение России в Украину и его реакцией на другие кофликты и глобальные гуманитарные кризисы:

"Институты ЕС сплотились вокруг украинского народа. Мы видели, как был мобилизован весь арсенал средств защиты прав человека, включая разрешение на въезд беженцев в Европу. Мы не видели такой же последовательной и единодушной реакции на другие кризисы и конфликты в мире".

Хассан приветствовала осуждение Евросоюзом "зверских преступлений", совершенных ХАМАС против израильских граждан, но отметила, что "такого же уровня осуждения" не было высказано в ответ на обстрелы и убийства мирных жителей в Газе.

По ее словам, "разочаровывает" и то, что призывы к соблюдению гуманитарного права отсутствовали в начале конфликта. От лидеров ЕС мы ожидаем, что они призовут все воюющие стороны соблюдать нормы международного права", - добавила она.

Глава правозащитной организации Human Rights Watch беседовала с Euronews накануне брюссельской встречи глав государств и правительств Евросоюза на этой неделе.

Посмотрите видеовариант этого интервью.