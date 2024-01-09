Еврокомиссия бьёт тревогу по поводу торжеств, запланированных в сербском регионе Боснии и Герцеговины. Там собираются отмечать 32-ю годовщину Республики Сербской

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Так называемый "День Республики Сербской" празднуется по случаю провозглашения регионом независимости от Боснии в 1992 году во время распада Югославии, что привело к кровавой межэтнической войне, унесшей 100 тыс жизней.

Конституционный суд Боснии и Герцеговины признал этот праздник неконституционным, видя в нём проявление дискриминации в отношении тех, кто не являются сербами.

9 января в стране отмечается также православный праздник святого первомученика архидиакона Стефана.

Тем временем президент Республики Сербской, которого многие считают союзником Кремля, нагнетает угрозу сепаратизма, что вызывает озабоченность международного сообщества. Милорад Додик обещал "провозгласить полную независимость" контролируемых сербами районов Боснии, если западные демократические страны попытаются вмешаться в работу общих многоэтнических институтов страны.

Во вторник Еврокомиссия подтвердила, что Евросоюз уже давно выступает против любых действий, подрывающих территориальную целостность балканской страны.

"Когда речь заходит о законности "Дня Республики Сербской", Конституционный суд Боснии и Герцеговины уже дважды, в 2015 и 2019 годах, постановил, что законодательство Республики Сербской о "Дне Республики Сербской" не соответствует Конституции страны, - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам Петер Стано. - Евросоюз всегда подчеркивал, что суверенитет, территориальная целостность, конституционный порядок и международная правосубъектность государства БиГ должны быть сохранены. Любые действия против этих принципов приведут к серьёзным последствиям".

Накануне торжеств пилоты американских ВВС совершили пролёт на истребителях F-16 над Боснией и Герцеговиной в знак её поддержки. Посольство Соединённых Штатов в Сараеве призвало провести расследование по поводу празднований и заявило, что "без колебаний" примет меры в ответ на действия, нарушающие мирный договор, заключенный при посредничестве США в 1995 году.

Нарастание угрозы отсоединения

Республика Сербская, 1,2 миллиона жителей которой составляют в основном православные сербы, является одним из двух субъектов Боснии и Герцеговины. Второй - Федерация Боснии и Герцеговины - населён в основном боснийцами и хорватами.

Оба были сформированы в соответствии с Дейтонским соглашением 1995 года, которое положило конец трехлетней боснийской войне и разделило страну на два образования по этническому и религиозному принципу.

Стабильность страны и сложные механизмы разделения власти, ставшие результатом западных попыток построить демократию, считаются шаткими и в последнее время находятся под угрозой из-за усиления сепаратистской риторики президента Додика.

Сотрудник аналитического центра "Европейская инициатива стабильности" Аднан Черимагич сказал Euronews, что хотя предупреждения Додика не изменились по существу за последние месяцы, их возросшая интенсивность в сочетании с быстро меняющейся геополитической обстановкой заслуживают внимания международного сообщества.

"Идея разделения Боснии и Герцеговины на три моноэтнические территории не нова, но новым является то, что Додик пользуется поддержкой не только Белграда в Сербии, но и извне Балкан, - пояснил Черимагич. - Это поддержка исходит от некоторых членов ЕС и НАТО, таких как Венгрия. Как раз сегодня Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, члена НАТО и ЕС, был награжден по случаю празднования Дня Республики Сербской Орденом Республики Сербской на ожерелье".

Расширение ЕС под сомнением

Босния и Герцеговина является официальным кандидатом на вступление в ЕС с декабря 2022 года. Однако начало переговоров о членстве застопорилось из-за глубоко укоренившихся этнических разногласий и задержек в проведении конституционной, судебной и избирательной реформ.

В декабре лидеры ЕС заявили, что блок откроет переговоры о вступлении со страной, "как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства".

Но эксперты опасаются, что все более вызывающая позиция Додика и правящей коалиции Республики Сербской может иметь последствия для заявки Боснии.

"Очевидно, что для некоторых стран-членов условием начала переговоров с Боснией и Герцеговиной является отмена некоторых шагов, которые правящая коалиция Республики Сербской и Милорад Додик предприняли за последние пару лет, - сказал Черимагич. - Это означает, что Додик и правящая коалиция в Республике Сербской имеют своего рода право вето на сближение с ЕС".