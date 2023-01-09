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Босния и Герцеговина

Путин стал кавалером ордена боснийских сербов

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 Alexander Kazakevich
Орден Республики Сербской с цепью – главная награда энтитета (образования) в составе Боснии и Герцеговины, которое, согласно Дейтонским соглашениям, контролируется сербами.
Орден Республики Сербской с цепью – главная награда энтитета (образования) в составе Боснии и Герцеговины, которое, согласно Дейтонским соглашениям, контролируется сербами.   -   Авторское право  Radivoje Pavicic/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"За особую патриотическую заботу и любовь" – боснийские сербы удостоили награды Владимира Путина.

Церемонию в Баня-Луке провёл местный лидер Милорад Додик по случаю Дня Республики Сербской – этот праздник был объявлен неконституционным судом в Сараеве.

По сообщению ТАСС, посол России заявил, что орден вручат президенту при очередной встрече с руководителем этого образования в составе Боснии и Герцеговины.