Путин стал кавалером ордена боснийских сербов

"За особую патриотическую заботу и любовь" – боснийские сербы удостоили награды Владимира Путина.

Церемонию в Баня-Луке провёл местный лидер Милорад Додик по случаю Дня Республики Сербской – этот праздник был объявлен неконституционным судом в Сараеве.

По сообщению ТАСС, посол России заявил, что орден вручат президенту при очередной встрече с руководителем этого образования в составе Боснии и Герцеговины.