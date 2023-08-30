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Европейский Суд по правам человека назвал Боснию и Герцеговину "этнократией"

Боснийский избиратель опускает в урну бюллетень
Боснийский избиратель опускает в урну бюллетень Авторское право Armin Durgut/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Mared Gwyn Jones
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Учреждения Евросоюза и правозащитники назвали систему выборов и конституцию Боснии и Герцоговины недемократическими и закреплящими привилизированное положение доминирующих этнических групп.

Европейский Суд по правам человека во вторник признал Боснию и Герцеговину "этнократией", то есть страной, в которой нехватка избирательной демократии усугубляется межэтническими разногласиями. Судьи в Страсбурге призвали эту страну провести избирательную и конституционную реформы, если она хочет продвинуться на пути к членству в ЕС.

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Пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро сообщила в Брюсселе:

"Босния и Герцеговина должна соответствовать 14 ключевым принципам, определённым Еврокомиссией в 2019 году для это страны, подавшей заявку на членство. Тогда можно будет начать начать переговоры о её вступлении в ЕС. Европейский совет также призвал Сараево срочно и в первоочередном порядке завершить конституционную и электоральную реформы".

Брюссель даст оценку ходу выполнения реформ в Боснии и Герцеговине в октябре. 

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил ранее на этой неделе, что ЕС должен быть готов к своему дальнейшему расширению к 2030 году.

Посмотрите видеосюжет на этиу тему.

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