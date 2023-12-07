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Суд над Милорадом Додиком

Лидер боснийских сербов Милорад Додик
Лидер боснийских сербов Милорад Додик Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Процесс против Милорада Додика начался в Сараево. Лидер боснийских сербов называет его политическим.

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Лидер боснийских сербов Милорад Додик ненадолго появился на открытии суда в среду. Он обвиняется в неподчинении решениям высокого представителя ООН Кристиана Шмидта, которому поручено следить за соблюдением Дейтонских соглашений, положивших конец кровавой гражданской войне в стране в 1990-х годах.

Милорад Додик неоднократно угрожал отделением Республики Серобской от Боснии и Герцеговины, и, если его признают виновным на процессе, ему может грозить до 5  лет тюремного заключения, а также запрет заниматься политикой.

Лидер боснийских сербов отвергает обвинения и называет процесс политическим.

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