Суд над Милорадом Додиком

Процесс против Милорада Додика начался в Сараево. Лидер боснийских сербов называет его политическим.

РЕКЛАМА

Лидер боснийских сербов Милорад Додик ненадолго появился на открытии суда в среду. Он обвиняется в неподчинении решениям высокого представителя ООН Кристиана Шмидта, которому поручено следить за соблюдением Дейтонских соглашений, положивших конец кровавой гражданской войне в стране в 1990-х годах.

Милорад Додик неоднократно угрожал отделением Республики Серобской от Боснии и Герцеговины, и, если его признают виновным на процессе, ему может грозить до 5 лет тюремного заключения, а также запрет заниматься политикой.

Лидер боснийских сербов отвергает обвинения и называет процесс политическим.