Бельгия становится по ротации страной-председателем Евросоюза. Её приоритеты - защита граждан ЕС, экономика, переход на чистые технологии, реформа Союза

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«Защищать, укреплять, предвидеть» - под таким лозунгом 1 января Бельгия заступит на пост страны-председателя Совета Европейского союза. Брюссель возьмет на себя руководство политическими дискуссиями столиц ЕС по текущим проблемам в следующие 6 месяцев, которые обещают быть насыщенными. Ожидается, что главным событием в этот период будут европейские выборы в начале июня. У бельгийского председельства не будет полного семестра, чтобы завершить работу над 150 досье, часть которых унаследованы от уходящего председателя Испании.

По мнению премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, в первую очередь необходимо будет обеспечить защиту граждан и границ, сейчас и в будущем:

Вторым элементом является укрепление нашей экономики. Экономики, которая создает нам процветание, создает рабочие места, которая финансируют нашу социальную солидарность. Нашим странам нужно осуществить переход к устойчивой экономике, строить индустрию, которая помогает нам достичь целей «Зеленой сделки».

В рамках «Зеленой сделки» Бельгии нужно будет привести 27 стран ЕС к соглашению по выбросам углекислого газа грузовиками и автобусами. Председателю также нужно будет способствовать достижению консенсуса между союзными ведомствами по вопросу об упаковке, например, для еды навынос. Поставлена задача увеличить повторное использование и переработку такой продукции и утилизацию отходов. Наконец, Бельгия будет модератором первых дискуссий по экологическим целям на 2040 год.

Искусство компромисса, которым традиционном владеет Брюссель, также будет необходимо для достижения соглашения о пересмотре многолетнего финансового плана ЕС. На прошлой неделе 27 лидеров не смогли договориться об увеличении общего бюджета, о чем просила Еврокомиссия.

Премьер-министр Де Кроо указал, что за следующие полгода будет обсуждаться реформа Евросоюза и его дальнейшее расширение:

Это готовит нашу Европу к большей эффективности. Прежде чем стать больше, мы должны стать лучше. Мы должны научиться быстрее принимать решения, которые помогут нам сохранить наше единство.

Позиция бельгийских властей по принятию В ЕС новых членов будет внимательно изучаться, особенно в первой половине года, когда 27 состоящих в нем стран будут отмечать 20-летие великого расширения Союза на восток.