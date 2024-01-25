Эйфелева башня в огне пожара? Но так ли это?

Многочисленные посты в соцсетях пугают пользователей картинами пожара на главной парижской достопримечательности. Но правда ли это? Разбираемся.

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Эйфелева башня в огне пожара? В социальных сетях появились снимки, на которых якобы запечатлен знаковый монумент Парижа, охваченный пламенем. Их просмотрели миллионы раз, они получили тысячи комментариев и лайков, но реальны ли эти видео? Давайте разберемся.

Взгляните на это видео, которое появилось на TikTok, а затем на X. На нем - горящая Эйфелева башня на фоне парижского неба, а на заднем плане слышны сирены служб спасения.

На момент проверки фактов ролик набрал почти 7 миллионов просмотров, а также множество комментариев, в которых пользователи задают вопрос, правда ли это и есть ли жертвы.

Нет, жертв не было, потому что видео и фотографии не настоящие.

В этом вы можете убедиться при просмотре различных онлайн-трансляциях с Эйфелевой башней, ни на одной из которых не видно ни пожара, ни каких-либо признаков последствий возгорания.

На официальном сайте Эйфелевой башни тоже ничего не сообщается. Там не было размещено никакого объявления, и все по-прежнему открыто и работает в обычном режиме.

На самом деле вирусное видео впервые появилось на YouTube в прошлом году, и если вы посмотрите на его название, то увидите, что оно обозначено как VFX (для визуальных эффектов) и CGI (компьютерно-генерированные изображения).

Так что это не такое уж масштабное чрезвычайное происшествие, в которое вас могут заставить поверить. Тот факт, что это видео было широко распространено под ложным предлогом, привел к появлению множества других таких же вводящих в заблуждение изображений.

Как пример можно привести этот монтаж, но не обманывайтесь. Вы можете узнать начало эпизода: это реальные кадры, снятые во время пожара в соборе Нотр-Дам в 2019 году. Так что да, это хотя бы Париж, но другая всемирно известная достопримечательность.

Здесь видно, как горит и рушится шпиль собора в результате сильного пожара, уничтожившего большую часть его крыши. Затем в видеоролике демонстрируются другие недостоверные изображения Эйфелевой башни в дыму.

По результатам проверки можно сказать, что на одном из них кадры горящего макета, а другие представляют собой цифровые изображения реального объекта.

Стоит отметить, что не было сделано абсолютно никаких заявлений теми, от кого можно было бы их ожидать, если бы такая знаковая достопримечательность действительно загорелась.

Не прозвучало ни слова от президента Франции Эммануэля Макрона, не было никаких заявлений от аварийных служб Парижа.

Сравните это с пожаром в Нотр-Даме, который привлек широкое внимание общественности, международных СМИ. Также прозвучали многочисленные заявления поддержки от представителей политических кругов и известных деятелей культуры Франции, а также лидеров всего мира.

Так что не волнуйтесь: Эйфелева башня по-прежнему высоко возвышается над Парижем.

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