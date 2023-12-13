By Andris Piebalgs, Baron Daniel Janssen, Ciarán Devane, Count Etienne Davignon, Dalia Grybauskaité, Daniel Dăianu, Kolinda Grabar-Kitarović, Štefan Füle, Yves Leterme

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То, что Европейский саммит скажет по поводу Украины, жизненно важно не только для доверия к процессу расширения, но и для будущего всего проекта европейской интеграции и его способности обеспечить свободу, безопасность и процветание для всех нас, пишут девять членов организации "Друзья Европы".

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Всего через несколько дней в Брюсселе соберутся лидеры Европейского союза. Обычно эти встречи Европейского совета — рутинное дело, но в этот раз на карту поставлено не что иное, как будущее Европы на десятилетия вперед.

Лидеры ЕС должны принять решение о следующем раунде расширения Евросоюза, самом сложном и трудном на сегодняшний день.

Речь идет о судьбе Украины — страны, охваченной войной после российского вторжения, а также девяти других стран-кандидатов и претендентов, находящихся в деликатной геостратегической ситуации.

Никогда еще ЕС не было так важно добиться успеха в расширении, ведь это историческая возможность завершить объединение Европы, укрепить демократию на всем континенте, укрепить безопасность и оборону Европы перед лицом опасностей более конфронтационного мирового порядка и сделать Европу более мощным и влиятельным игроком на мировой арене.

Однако, двигаясь вперед, ЕС должен избежать повторения ошибок последних двух десятилетий, когда слишком много колебаний, невыполненных обязательств и неоднозначных посланий стоили нам драгоценного времени в процессе расширения, задерживали необходимые реформы и увековечивали старые разногласия и споры, которые подрывали безопасность наших соседей на Востоке и, в конечном счете, нашу собственную.

Членство в ЕС и НАТО должно быть использовано для укрепления наших демократий

НАТО пообещала членство Украине и Грузии еще в 2008 году, но тогда не последовала планам действий, четкому графику и дорожной карте.

ЕС активизировал отношения со своими восточными соседями, включая Украину, посредством соглашений об ассоциации и создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, но в то же время отказал этим странам в перспективе членства, которую он предоставил Западным Балканам.

Регионы к востоку от ЕС — Восточное партнерство — воспринимались Россией как серая зона, в которую Путин может настойчиво вмешиваться с помощью экономического давления и шантажа, гибридной войны и даже военных действий, о чем свидетельствуют вторжение России в Грузию, незаконная аннексия Крыма и вторжение в Украину.

Наша лучшая защита от российской агрессии, а также от всех других нестабильностей, которые терзают Восточное партнерство и Западные Балканы, — превратить открытые двери НАТО и ЕС в более динамичный и эффективный инструмент для защиты и укрепления наших демократий.

Билборд в городе Баня-Лука в Боснии и Герцеговине, октябрь 2023 AP Photo/Radivoje Pavicic

Путин попытался насильственно интегрировать части этой серой зоны в "русский мир", отказав ее жителям в праве свободно выбирать свою судьбу.

Наша лучшая защита от российской агрессии, а также от всех других нестабильностей, которые терзают Восточное партнерство и Западные Балканы, — это превратить открытые двери НАТО и ЕС в более динамичный и эффективный инструмент защиты и укрепления наших демократий.

Нам нужно перестать говорить, что мы будем готовы, когда будут готовы наши соседи, и перестать делать вид, что мы действуем и участвуем, а вместо этого начать реальные и значимые переговоры о вступлении в ЕС с теми странами-кандидатами, которые сделали свою домашнюю работу, выполнив начальные условия, установленные Европейской комиссией, и помочь им стать готовыми.

Пришло время заставить действия следовать за нашими словами и быть последовательными.

Кандидатам нужен более четкий путь и больше помощи на этом пути

Однако для достижения успеха нам необходимо не просто следовать процессу расширения, но и использовать уроки, извлеченные из предыдущих расширений. Многое было улучшено, и полезные изменения, осуществленные в прошлом, необходимо продолжать и углублять.

Например, мы поняли, что непродуктивно просто ставить галочки в графах реформ и правил, принятых на бумаге, но на деле не реализованных или реализованных лишь частично.

Странам, пострадавшим от тоталитарных режимов и централизованной плановой экономики, нелегко принять нормативно-правовую базу ЕС, состоящую из тысяч законодательных и нормативных актов. ЕС должен лучше контролировать ситуацию и больше помогать кандидатам.

Хорваты празднуют вступление страны в ЕС. Загреб, июнь 2013 Darko Bandic/AP

Процесс, использовавшийся в отношении последней присоединившейся страны, Хорватии, в 2013 году, — использование "записи отслеживания" — отражает более строгий подход ЕС, и именно на эту модель следует опираться сейчас. Также как и подход "Сначала основы", позволяющий убедиться, что кандидат действительно разделяет (и защищает) основные ценности ЕС, прежде чем переходить к более техническим аспектам интеграции.

Мы также должны продолжать устанавливать четкие критерии для открытия и закрытия различных разделов переговорного процесса, чтобы кандидаты лучше понимали, чего от них ждут, и в большей степени владели процессом.

Не менее важно в переговорном процессе, который может растянуться на несколько лет, поощрять кандидатов, демонстрирующих прогресс, предоставляя им некоторые преимущества фактического членства в ЕС, такие как доступ к единому рынку ЕС или региональным и структурным фондам, а также оборонным программам и научно-техническому сотрудничеству.

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Таким образом, кандидаты смогут сохранить мотивацию, продемонстрировать своему населению преимущества иногда болезненных реформ и обрести уверенность в том, что ЕС серьезно настроен принять их в свои ряды.

Но мы не можем оставить процесс только техническими переговорами. Не менее важен устойчивый политический диалог для разрешения конфликтов и решения общих проблем, таких как нелегальная миграция, энергетическая безопасность, экстремальные погодные явления, связанные с климатом, и защита наших демократий от внешнего политического вмешательства и гибридных войн.

Украина — ключ к нашему общему европейскому будущему

Украина занимает центральное и решающее место во всем процессе расширения. Если Россия одержит там верх, а ЕС окажется неспособным защитить народ, проявивший такое мужество и решимость в отстаивании европейских ценностей, авторитету ЕС будет нанесен практически смертельный удар.

И НАТО, и ЕС окажутся под прямой угрозой со стороны России, а Путин получит возможность подорвать весь процесс расширения и включить в сферу влияния Москвы еще большую часть Восточного партнерства и Западных Балкан.

Помощь Украине — это не упражнение в благотворительности со стороны ЕС. "Усталость от Украины" — это самообман, который нанесет такой же ущерб европейской безопасности, как и самой Украине.

Мешки с песком защищают памятник Данте Алигьери в Киеве, июль 2023 AP Photo/Jae C. Hong

Тем не менее, даже в военное время Киев продолжал свои реформы и выполнил условия для начала переговоров о вступлении в ЕС.

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Перспектива ЕС — это лучший способ поддержать способность украинского правительства и народа противостоять российской агрессии вместе с непрерывным потоком оружия и финансовой поддержки из Европы и Северной Америки.

Помощь Украине — это не упражнение в благотворительности со стороны ЕС. "Усталость от Украины" — это самообман, который нанесет такой же ущерб европейской безопасности, как и самой Украине.

Таким образом, от того, что скажет Европейский саммит по поводу Украины, зависит не только доверие ко всему процессу расширения, но и будущее всего проекта европейской интеграции и его способность обеспечить свободу, безопасность и процветание всех нас.

Давайте будем честны сами с собой

"Ничто никогда не будет достигнуто, если сначала будут преодолены все возможные возражения" — это популярное высказывание придумал Натан Каммингс. Расширение ЕС может быть стратегической необходимостью, но впереди еще долгий и извилистый путь, требующий терпения, стойкости и сосредоточенности как от руководства ЕС, так и от кандидатов.

ЕС из почти 40 государств не сможет функционировать без внутренней реформы ЕС — например, в сфере принятия решений и распределения ресурсов.

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Отсутствие готовности не должно быть на стороне ЕС, так как это стало бы сигналом для кандидатов, что ЕС несерьезно относится к расширению и отказывается нести последствия.

Таким образом, два процесса подготовки — в странах-кандидатах и в самом ЕС — имеют одинаковую важность, они должны идти в тандеме и одновременно приносить взаимодополняющие результаты.

Внутреннюю реформу ЕС нельзя откладывать до окончания процесса расширения, так как это только замедлит и усложнит этот процесс.

Общественное мнение, национальные группы интересов и избиратели могут увидеть недостатки принятия новых членов задолго до того, как увидят преимущества (как это произошло недавно с голландскими фермерами и польскими дальнобойщиками).

Лидеры должны быть честны с собой и общественностью в отношении предстоящих проблем и компромиссов, но при этом упорно работать над тем, чтобы убедить скептиков и заручиться общественной и политической поддержкой расширения ЕС.

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Нынешнее поколение европейцев будет более защищенным, но что действительно важно, так это то, что наши дети и внуки также будут жить свободно и безопасно.

Андрис Пиебалгс — старший научный сотрудник Флорентийской школы регулирования, бывший еврокомиссар по вопросам развития и энергетики; барон Даниэль Янссен — член исполнительного комитета Трехсторонней комиссии и бывший президент совета директоров компании Solvay; Киаран Деване — исполнительный директор Центра доверия, мира и социальных отношений, помощник провице-канцлера по международным отношениям Университета Ковентри и бывший исполнительный директор Британского совета; граф Этьен Давиньон — президент организации "Друзья Европы", государственный министр Бельгии и бывший вице-президент Европейской комиссии; Даля Грибаускайте — бывший президент Литвы и бывший еврокомиссар по финансовому программированию и бюджету; Даниэль Даяну — председатель Налогового совета Румынии, бывший член Европейского парламента и бывший министр финансов Румынии; Колинда Грабар-Китарович — бывший президент Хорватии; Штефан Фюле — бывший еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства и бывший специальный посланник в ОБСЕ и на Западных Балканах; Ив Летерм — государственный министр и бывший премьер-министр Бельгии. Все авторы являются попечителями организации "Друзья Европы".

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