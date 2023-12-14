Саммит ЕС: Украина ждет решения об открытии переговоров о вступлении в Евросоюз

By Euronews

В Брюсселе начинает работать саммит ЕС. Киев надеется получить приглашение к началу переговоров о вступлении в Евросоюз. Будапешт пока выступает против.

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Получит ли Украина официальное приглашение к началу переговоров о вступлении в Евросоюз? На этот вопрос ответят участники саммита ЕС, который стартует в Брюсселе. Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии саммита провел целый ряд встреч с международными лидерами. Он заверил, что Киев выполнил все рекомендации ЕС и сделал все, чтобы не оставить никаких предлогов для блокировки решения о начале переговоров.

Против интеграции Украины в ЕС выступает Будапешт. Накануне глава Евросовета Шарль Мишель предпринял попытку переубедить премьера Венгрии Виктора Орбана, пригрозившего наложить вето как на решение о начале переговоров с Украиной, так и на пакет помощи Киеву в 50 миллиардов евро.

Примечательно, что за день до саммита, Еврокомиссия решила предоставить Венгрии доступ к части средств ЕС, замороженных Брюсселем из-за сомнений в независимости венгерской судебной системы.

В Еврокомиссии отрицают, что Брюссель поддался на шантаж. Как бы там ни было надежда на то, что Орбан все-таки уступит есть, отмечают наблюдатели. Хотя до сих пор Орбан заявлял, что поспешное присоединение Украины к ЕС обернется катастрофой для бюджета сообщества, его безопасности и сельского хозяйства.

Решение об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС должно быть принято единогласно всеми 27 странами-участницами Евросоюза. 26 государств выступают "за". Последнее слово за Венгрией. Саммит ЕС продлится два дня.