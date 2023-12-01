By Euronews Green

Озоновая дыра, нависающая над Антарктидой, не торопится закрываться. Её площадь достигла рекордных размеров. Почему это происходит? И чем это грозит?

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Озоновая дыра, которая ежегодно образуется над Антарктидой, закрывается слишком долго, сообщают климатологи.

Обычно она начинает формироваться в середине августа, до ноября расширяется, а после начинает постепенно уменьшаться в размерах.

Но в этом году дыра в озоновом слое над Южным полюсом образовалась на несколько дней раньше, чем обычно, и с конца октября её площадь составляет более 15 миллионов квадратных километров. Тревожные данные поступили от Службы мониторинга состояния атмосферы "Коперник" (CAMS).

Какую функцию выполняет озоновый слой?

От вредного солнечного излучения нас защищает озоновый слой атмосферы Земли. Он истончается и разрушается под воздействием ряда химических веществ. В 1987 году - спустя несколько лет после того, как мировое сообщество осознало проблему - был подписан Монреальский протокол, обязавший страны принять срочные меры.

Это редкий пример того, как на мировом уровне было достаточно быстро найдено решение, - то, за что сегодня ратуют климатологии экоактивисты.

В соответствии с этим договором было прекращено использование синтезированных химических элементов, разрушающих молекулы озона в атмосфере. В прошлом году учёные заявили отом, что озоновый слой постепенно восстанавливается.

В то же время, он начал закрываться гораздо позже обычного. Это фиксируется на протяжении трёх последних лет. Причина, как считают эксперты CAMS, кроется в изменении климата.

Что происходило с озоновой дырой над Антарктикой в 2023 году?

Озоновая дыра расширяется весной, когда озоноразрушающие вещества начинают скапливаться в стратосфере над Южным полюсом. Из-за этого, а также под воздействием ультрафиолетового солнечного излучения, экстремально низких температур и полярных стратосферных облаков, происходит уменьшение концентрации озона в стратосфере.

К концу ноября температура в стратосфере повышается, меняется направление ветров, озоновая дыра закрывается.

2023 год процесс претерпел изменения. Из-за того, что озоновая дыра начала рано увеличиваться, уже к середине сентября её площадь составляла 25,12 млн км2.

Как и полагается, далее она начала сужаться. Но к концу октября снова чуть расширилась. Сегодня её площадь - примерно 12 млн км2.

Почему озоновые дыры закрываются дольше?

С 2020 года озоновые дыры стали закрываться гораздо позже, чем ранее - примерно в середине-конце декабря.

По данным CAMS, это связано с более холодной, чем в среднем, температурой стратосферы и сильным полярным вихрем - мощными ветрами, циркулирующими высоко в атмосфере над Антарктидой.

Чем был вызван сильный полярный вихрь - до сих пор загадка. CAMS выявил несколько потенциальных факторов: водяной пар, выбрасываемый в атмосферу вулканом Хунга-Тонга в южной части Тихого океана; изменения направления ветров в Южном полушарии; и изменение климата.

В Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды говорят, что необходимы дальнейшие исследования.

"С момента подписания Монреальского протокола мы резко сократили выбросы озоноразрушающих веществ, дав атмосфере возможность начать свое восстановление", - комментирует директор CAMS Винсент-Анри Пеух.

"Это длительный процесс, включающий множество переменных факторов, которые нужно отслеживать, чтобы иметь правильное представление о том, как развивается озоновый слой. Монреальский протокол свидетельствует о том, насколько эффективными могут быть действия по защите глобального климата".