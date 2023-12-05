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Экоактивисты провели акции протеста на COP28 в Дубае и Риме

Акция протеста на COP28
Акция протеста на COP28 Авторское право Kamran Jebreili/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Активисты требуют ускорить принятие мер по сокращению использования ископаемого топлива и снижения выбросов нефтегазовых компаний, которые, как утверждается, становятся причиной 360 тысяч преждевременных смертей

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Активисты на COP28 в Дубае продолжают оказывать давление на делегатов, требуя дальнейшего и более быстрого принятия мер по постепенному отказу от ископаемого топлива — одного из самых острых вопросов конференции ООН по изменению климата.

Несмотря на рост использования экологически чистой энергии, большинство энергетических компаний планируют продолжать добычу ископаемого топлива в будущем.

Прогресс идет очень медленно, и мы все знаем, что существует огромный конфликт интересов, который виден на этой земле. И мы также видим, как подавляются голоса людей. Мы находимся на угнетающем саммите COP. И точка. Вот что это такое
Ина Мария Шиконго
экоактивистка из Нигерии

Параллельно активисты "Гринпис" устроили более яркую акцию протеста у штаб-квартиры итальянского энергетического гиганта ENI в Риме.

Группа только что опубликовала исследование, в котором утверждается, что сотни тысяч преждевременных смертей в год связаны с выбросами девяти европейских нефтегазовых компаний, среди которых, кроме ENI, Shell, BP, TotalEnergies, Equinor, Repsol, OMV, Orlen и Wintershall Dea.

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