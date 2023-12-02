Макрон: "семёрка" должна показать остальным пример в плане отказа от угля

На конференции ООН по изменению климата, которая проходит в ОАЭ, президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны "Большой семёрки" отказаться от использования угля к 2030 году, чтобы показать пример остальным.

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Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на конференции ООН по изменению климата, которая проходит в эти дни в Дубае, призвал сокращать инвестиции в ископаемое топливо. Он предложил государствам "Большой семёрки" стать примером для остального мира и полностью отказаться от угля к 2030 году.

По мнению французского лидера, богатейшие страны планеты должны помогать в этом развивающимся.

"Крупнейшие мировые эмитенты должны принять логику экологического планирования и прозрачности. В этом отношении на G7 лежит большая ответственность, как и на Китае, который сейчас занимает второе место в мире по объемам выбросов", - сказал Макрон.

С призывом как можно скорее отказаться от использования угля, чтобы удержать глобальное потепление климата на уровне полутора градусов Цельсия, выступила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, десять стран ЕС уже не используют уголь в энергетике, еще столько же государств союза планируют поэтапно отказаться от него к 2030 году.

Ускорить сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу призвал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, отметив лидерство в этой области своей страны.

Повторил призыв покончить с зависимостью от ископаемого топлива и генсек ООН Антониу Гутерриш, предупредив, что судьба человечества сегодня "висит на волоске".

В субботу вице-президент США Камала Харрисобъявила, чтоСоединенные Штаты направят $3 млрд в Зеленый климатический фонд, созданный в рамках Конвенции ООН об изменении климата для содействия развивающимся странам в достижении целей Парижского соглашения.

Климатическая конференция в Дубае продлится до 12 декабря.