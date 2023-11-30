Евросоюз пытается возобновить сближение с Турцией

Евросоюз хочет оживить политические и экономические отношения с Турцией в попытке укрепить региональную стабильность. Однако этому мешают застопорившиеся переговоры о её вступлении в ЕС и глубокие расхождения между Брюсселем и Анкарой во внешней политике

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Среди рекомендаций, представленных в среду Европейской комиссией, - расширение сотрудничества с Турцией в области торговли, энергетики, транспорта и управления миграцией.

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи, сказал журналистам: "Нас объединяет больше, чем разъединяет".

"Понятно, что в прошлом были трудности, такие как динамика в восточном Средиземноморье, двусторонние отношения с некоторыми из наших стран-членов и торговые раздражители", - сказал тем временем Верховный представитель ЕС по внешней политике.

"Но мы видим более конструктивную позицию по этим вопросам, - добавил Жозеп Боррель. - Хотя все еще остаются открытые вопросы, которые мы должны решать вместе, и, конечно, это включает в себя, в соответствующей позиции, кипрский вопрос".

Среди новых обязательств, которые сторонам предложено взять на себя, - "зелёные" и цифровые инвестиции, усилия по упрощению оформления виз, возобновление переговоров на высоком уровне по экономике, энергетике, транспорту, климату и здравоохранению. Кроме того, ЕС рассчитывает на развитие "честных" торговых отношений.

Евросоюз готов к возобновлению диалога о создании обновленного таможенного союза с Турцией при условии, что она поддержит усилия по пресечению обхода европейских санкций против России.

Сотрудничество в области управления миграцией - ключевой аспект отношений между ЕС и Турцией после заключенного в 2016 году соглашения, которое будет теперь также направлено на предотвращение нелегального выезда, усиление пограничного контроля и пресечение контрабанды людей.

Взаимодействие будет "постепенным, пропорциональным и обратимым", - сказал Боррель, проявляя осторожный подход.

Отношения между Брюсселем и Анкарой страдают от трудностей с тех пор, как в октябре 2005 года начались официальные переговоры о вступлении Турции в блок.

Главным камнем преткновения стала неспособность посредничать в урегулировании кипрского вопроса и продолжающийся отказ Турции признать Республику Кипр. Этот спор препятствует любым усилиям по углублению сотрудничества в области обороны, несмотря на членство Турции в НАТО.

Греко-турецкое морское противостояние и буровые работы Турции в спорных водах также подливают масла в огонь. После разрушительных землетрясений в южной и центральной частях Турции в феврале отношения быстро улучшились, а число нарушений воздушного пространства Греции резко сократилось.

Блок также яростно критикует откат от демократии в Турции, особенно с конца 2016 года, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган принял радикальные меры для укрепления своей власти после попытки свержения его правительства.

Несмотря на то, что после победы на выборах в мае прошлого года Эрдоган назначил кабинет министров, который считается дружественным Западу, отношения между Брюсселем и Анкарой остаются напряженными.

В опубликованном ранее в этом месяце докладе о прогрессе Турции на пути к вступлению в ЕС Европейская комиссия осудила "серьёзные недостатки" в институтах государственного управления Турции, а также постоянное "отступление от демократии". Брюссель также осуждает отсутствие прогресса в реформировании Анкарой судебной системы и обеспечении свободы слова.

Разнобой во внешней политике

В докладе также говорится о глубоких разногласиях во внешней политике между двумя сторонами: по данным исполнительной власти ЕС, в 2023 году уровень совпадения позиций составляет всего 10 % по сравнению с 8 % в 2022 году.

Эти разногласия становятся все более очевидными на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В конце октября Эрдоган отменил запланированный визит в Израиль и заявил законодателям от своей партии, что ХАМАС - это "не террористическая организация, а освободительное движение, группа моджахедов, которая борется за защиту своих земель и граждан".

В ответ Еврокомиссия осудила правительство Эрдогана за "поддержку террористической группировки ХАМАС после её нападения на Израиль", заявив, что эта риторика "полностью расходится с подходом ЕС".

В среду Боррель пояснил: "Для нас ХАМАС остается террористической организацией. У Турции другой подход, и в то же время он соответствует позиции мусульманского мира".

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"Безусловно, наша внешняя политика не слишком совпадает с турецкой, и мы хотим наладить обмен мнениями по вопросам внешней политики так, чтобы он был более эффективным и оперативным", - добавил главный дипломат ЕС.

После того, как Евросоюз осудил вторжение России в Украину, Анкара предпочла не присоединяться к санкциям Запада, пытаясь сохранить свои связи с Москвой. Турцию также обвиняют в том, что она содействует обходу санкций на фоне резкого увеличения экспорта критически важных товаров в Россию.

Боррель сказал, что ЕС ожидает от Турции дальнейшего сотрудничества с европейскими и западными партнёрами с целью пресечь обход санкций и получить выгоду от более тесного экономического сотрудничества.

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