"Дипломатия землетрясений": есть ли надежда на долгосрочную нормализацию греко-турецких отношений?

Fay Doulgkery

Отношения Афин и Анкары в последние годы были напряженными. Надежда на долгосрочную нормализацию возникла в результате "дипломатии землетрясений", когда Греция оказала Турции помощь после стихийного бедствия. Как будут развиваться двусторонние связи после майских выборов?

Благодаря гуманитарной помощи, направленной греческими властями Турции, после разрушительных землетрясений в январе 2023 года отношения двух стран-союзниц по НАТО несколько улучшились.

Однако последние годы напряженность в Эгейском море была высока. Наблюдатели отмечают, что сейчас активность Анкары в регионе снизилась, а заявления греческих и турецких официальных лиц менее резки.

При этом аналитики предсказывали, что перед выборами в Турции и Греции наступит период спокойствия.

''Слишком рано говорить о новой странице в отношениях двух стран, потому что позиции Греции и Турции слишком расходятся, чтобы можно было с оптимизмом смотреть в будущее. Улучшение отношений не означает, что исчезли__проблемы. Это лишь говорит о том, что мы не находимся в ситуации, которая ведет к кризису", - полагает бывший советник премьер-министра Греции по национальной безопасности Александрос Диакопулос.

В 1999 году произошедшие в Греции и Турции землетрясения так же сблизили две страны.

В результате так называемой "дипломатии землетрясений" в декабре того года на саммите ЕС в Хельсинки Афины изменили позицию в вопросе о вступлении Анкары в Европейский союз.

Директор турецкой исследовательской программы Вашингтонского института ближневосточной политики Сонер Чагаптай считает, что дипломатия землетрясений может вновь положительно сказаться на взаимоотношениях двух соседних государств.

Нечасто греческий премьер-министр пишет в Твиттере на турецком и получает десятки тысяч лайков

"Это совершенно новая страница. Я думаю, что дипломатия землетрясений действительно изменила ситуацию в Турции. Огромное количество помощи, которую Греция направила в Турцию, хорошая работа в плане публичной дипломатии, всё это действительно помогло. Нечасто греческий премьер-министр пишет в Твиттере на турецком и получает десятки тысяч лайков", - напоминает Чагаптай.

По мнению эксперта, турецкие граждане оценили помощь Греции, она в самом деле изменила настроения внутри страны по отношению к Афинам. Чагаптай говорит, что ситуация схожа с той, что была в 1999 году после землетрясений, когда греко-турецкие отношения вошли в десятилетний период нормализации.

Ближайшие после выборов в обеих странах месяцы покажут, насколько продолжительным улучшение двусторонних связей будет на этот раз.