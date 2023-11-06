Блинкен в Анкаре: США пытаются усмирить гнев Турции в связи с поддержкой Израиля

By Euronews

Энтони Блинкен продолжает свое ближневосточное турне. Госсекретарь США прибыл с визитом в Турцию, яро критикующую Вашингтон за поддержку Израиля

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В ходе визита в Турцию госсекретарь США Энтони Блинкен попытался усмирить гнев внутри страны в связи с поддержкой Вашингтоном Израиля.

Накануне митингующие в поддержку Палестины попытались штурмовать военную базу Инджирлик в провинции Адана, на которой дислоцированы американские военные.

Президент Турции ранее заявил, что Запад несет полную ответственность за "резню" в Газе.

В выходные Блинкен встретился и с другими ближневосточными лидерами, в том числе с президентом Палестины Махмудом Аббасом на Западном берегу реки Иордан.

США не реагируют на призывы стран региона оказать давление на Израиль с целью прекращения огня в Газе.

Во время своего неожиданного визита в Ирак на переговорах с премьер-министром Мохаммедом Шиа аль-Судани кроме ближневосточного конфликта и тяжелой гуманитарной ситуации в Газе госсекретарь США обсудил и необходимость защиты американских военных от атак в регионе.

При этом прибытие Блинкена в Багдад вызвало многотысячные гневные протесты.