By Euronews и AFP

Это первый визит президента Турции в Германию с 2020 года.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц принимает в немецкой столице в пятницу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - в далеко не самый простой период отношений между двумя странами.

На протяжении всех последних лет Берлин и Анкара спорили друг с другом по самым разным вопросам. Начавшаяся в октябре война между Израилем и ХАМАС привела к тому, что Турция и Германия и вовсе оказались по разные стороны баррикад.

Шольц выразил солидарность с еврейским государством, и даже предложил ему оказать военную поддержку.

Эрдоган, часто выступающий в защиту палестинцев, обвинил Израиль в том, что в противостоянии с ХАМАС он ведёт себя как "террористическое" государство.

Канцлеру Германии, где воспоминания о Холокосте не дают покоя, предстоит выстраивать диалог с турецким лидером, который ранее высказывал сомнения по поводу легитимности израильского государства.

Его пятничный визит в Берлин, судя по обнародованной повестке, носит весьма формальный характер. Как сообщается, Эрдоган прибудет в Берлин около полудня, затем встретится со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, после чего проведет беседу с Шольцем. Далее ужин и пресс-конференция. Всё предельно лаконично и "по делу".

Когда 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, убив 1200 человек, Эрдоган первоначально выступал в качестве потенциального посредника в конфликте.

Однако вскоре он встал на сторону палестинской группировки после того, как ЦАХАЛ ответил массированными бомбардировками сектора Газа, в результате которых, по данным подконтрольного боевикам Минздрава, погибло более 11 тыс. палестинцев.

За два дня до приезда в Германию Эрдоган, выступая перед турецкими законодателями, назвал Израиль "террористическим государством" и обвинил Запад в "открытой поддержке массовых убийств" в Газе.

Неделю назад он заявил, что сама легитимность Израиля "поставлена под сомнение из-за его собственного фашизма". Что шокировало немецких властей и общественность.

Во вторник Шольц назвал эти высказывания "абсурдными" и подчеркнул, что Израиль является "демократической страной, приверженной правам человека и международному праву", а ХАМАС - террористической группировкой.

Ряд политиков и представителей общественных ассоциаций, особенно еврейских, потребовали отказаться от приёма Эрдогана, которого Шольц пригласил несколько месяцев назад - после своего избрания на пост федерального канцлера.

Оппозиция в лице консерваторов заявила, что время для визита выбрано неподходящее. Того же мнения придерживаются либералы из СвДП, входящей в правительственную коалицию вместе с СДПГ Шольца и "зелёными".

Несмотря на давление, правительство не стало отменять встречу.

Если следовать доктрине дипломатии, то иногда приходится вести дискуссии с "трудными партнёрами", с которыми "нужно объясняться", сказал пресс-секретарь канцлера Штеффен Хебестрейт, признав, что разговор будет "сложным".

Германия "не заинтересована в ссоре с Эрдоганом"в то время как Берлин и Анкара в последнее время сблизились" после периода большой напряжённости из-за репрессий в Турции в связи с переворотом 2016 года, подчёркивает Der Spiegel.

Одна из причин заключается в том, что в крупнейшей экономике Европы проживает большая турецкая диаспора, насчитывающая около 2,9 млн человек, в том числе 1,5 млн избирателей, которые в большинстве своём поддерживают Эрдогана.

Кроме того, страна, как и ЕС в целом, хочет, чтобы турецкий президент продлил заключённый в 2016 году договор об ограничении числа прибывающих мигрантов. В Европу хлынул очередной поток выходцев из стран Ближнего Востока, что только укрепляет позиции ультраправых, особенно в Германии.

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Согласно этому соглашению, Турция удерживает мигрантов, в основном сирийцев, на своей территории, не позволяя им пересечь границу Евросоюза. В обмен Анкара получает от Брюсселя финансовые транши.

Несмотря на авторитарные наклонности турецкого президента, его возросшее влияние на геополитическом уровне в целом делает его важным собеседником для Берлина.

Во время войны в Украине он, в частности, был одним из архитекторов сделки, гарантирующей экспорт украинских зерновых через Чёрное море, из которой Москва вышла летом этого года.

Сегодня западные державы также видят роль Турции в предотвращении распространения конфликта на Ближнем Востоке, что, по словам главы немецкой дипломатии Анналены Бербок, делает диалог между странами ещё "более важным и актуальным".