Европейские автопроизводители пытаются приспособиться к жёстким экологическим требованиям к их отрасли. Глава концерна Renault указал на нехватку станций для зарядки электрокаров

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Автомобилестроители просят руководство Евросоюза и национальных лидеров разработать комплексную промышленную стратегию и снизить темпы принятия в предстоящие пять лет новых правил, связанных в основном с отказом от двигателей внутреннего сгорания. В противном случае, говорят они, ослабнет конкурентная позиция этой европейской отрасли на мировом уровне. Такие политические рекомендации представила на пресс-конференции в Брюсселе ассоциация производителей легковых и грузовых машин.

Генеральный директор концерна Renault Лука де Мео заявил, что новая стратегия должна охватывать все звенья логистических цепочек и учитывать жёсткие экологические требования, предъявленные Евросоюзом:

Я думаю, у нас есть большая идея, это - «Зелёная сделка» стран ЕС. Теперь мы должны воплотить в жизнь эту идею. Мы должны определить цели, а также решить, кто что будет делать, кто возьмет на себя ответственность за соблюдение каких правил.

Лука Де Мео, который возглавляет также Европейскую ассоциацию автопроизводителей, подверг особо резкой критике слишком медленные темпы создания зарядных станций для электромобилей по всему ЕС. По словам итальянца, только для того, чтобы не отставать от Китая, количество таких установок необходимо увеличить в семь-десять раз:

Эта задача не может полностью лечь только на наши плечи, автомобильная промышленность не может выполнить её в одиночку. Подобная ситуация была лет сто назад, когда правительства попросили нашу отрасль взять под свой контроль всё распределение нефти и газа. Тогда мы и не пытались это сделали. Наше дело - производить машины и разрабатывать технологии, а в более широком плане нам нужно сотрудничать с другими.

Европейская ассоциация автопроизводителей посетовала также на препоны, создаваемые брюссельской бюрократией. Каждый год она вводит в действие от восьми до десяти новых правил по регулированию этой отрасли, причем некоторые из них противоречат друг другу. Глядя на 2024 год, ассоциация прогнозирует замедление продаж новых автомобилей по сравнению с завершающимся годом, хотя доля электрокаров резко увеличится.