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Новости Европы

Автомобилестроители требуют повышения конкурентоспособности ЕС

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 Stefan Grobe
Зарядка электромобилей
Зарядка электромобилей   -   Авторское право  David Zalubowski/ The Associated Press

Европейские автомобилестроители призывают руководство ЕС проводить более амбициозную и многоплановую промышленную политику, чтобы успешнее конкурировать с другими регионами мира. С таким заявлением выступил Лука де Мео, новый председатель Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Бывший глава группы Renault отметил, что особенности европейского подхода заключаются в регулировании отрасли для достижения нулевого уровня вредных выбросов, когда как США и Китай предпочитают поощрять свою промышленность к переходу на экологически чистые технологии.

Выступая перед журналистами в штаб-квартире ACEA в Брюсселе, этот итальянец  потребовал решительных действий, «чтобы избежать риска деиндустриализации» в Европе.

«Нам нужны рамки, которые дадут нам преимущество в соревновании на мировом уровне, это очень важно, - сказал де Мео. - Наша отрасль — глобальная, мы не производим местных продуктов. Для нас Европа — это отправная точка всемирной экосистемы. И нам нужно иметь на своей стороне власти. Нам нужно сотрудничество властей, чтобы разработать стратегию, создать конкурентное преимущество для европейского продукта и технологии».

Такой призыв Европейской ассоциации автопроизводителей прозвучал за день до того, как Еврокомиссия собирается представить свои предложения по поддержке инвестиций в зелёную экономику. Изготовители машин опасаются, что электромобили останутся недоступными для многих клиентов из-за дорогого сырья, используемого в батареях, и это увеличивает производственные затраты.

Как сказала генеральный директор Европейской ассоциации автопроизводителей Сигрид Де Врис, у покупателей на континенте не хватаем стимулов для приобретения их продукции.    

«Доступность к мобильности становится важной темой обсуждения и для политиков, - отметила  Сигрид Де Врис. - Это потому, что для нас наступает новая реальность. В «Зелёной сделке" стран ЕС закреплена огромная масса амбиций, которые также закреплеы в законодательствое ЕС. Это толкивает Европу и ее промышленность вперёд — что хорошо. Но теперь это нужно реализовать и проработать».

Несмотря на экономическую неопределенность в Евросоюзе, прежние уровни продажи новых автомобилей в ЕС должны начать восстанавливаться в 2023 году. ACEA ожидает, что количество регистраций машин  увеличится на 5% и достигнет почти десяти миллионов.