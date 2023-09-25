Стандарты Евро-7 требуют почти чистого выхлопа

Производители автомобилей возражают против ужесточения экологических требований. Евросоюз решил оставить пока без изменений действующие ограничения на выхлоп.

В 2025 году в ЕС должны вступить в силу стандарты Евро-7, по которым значительно снижаются допустимые выбросы газов, вызывающих парниковый эффект. Глава немецкой ассоциации автопроизводителей Хильдегард Мюллер сказал, что это, по сути, означает запрет двигателей внутреннего сгорания.

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Нажиму таких лоббистов поддались министры, собравшиеся в Брюсселе на заседание Совета ЕС по конкурентоспособности. Они решили оставить без изменений действующие нормы загрязнения атмосферы для легковых машин. Страны Евросоюза с развитой автомобильной промышленностью, такие как Чешская республика, Франция и Италия, подталкивали к этому остальных.

Министр промышленности и торговли Чешской Республики Юзеф Сикела:

«По-моему, всё идёт в нужном направлении. Наша страна - один из лидеров группы единомышленников. Мы понимаем, как важна автомобильная промышленность не только для европейской, но и для чешской экономики. На производство машин приходится 10% нашего ВВП и более 20% от общего объема экспорта. Нужно отдавать себе отчёт в последствиях».

Решение Совета по конкурентоспособности идёт вразрез с предложением Еврокомиссии о значительном и неуклонном и сокращении вредных выбросов. Автопроизводители выступили против этого предложения, заявив, что это его реализация будет означать чрезмерные дополнительные расходы для них и для потребителей, а также лишит ЕС некоторых преимщества на мировом рынке. Защитники окружающей среды говорят, что от её загрязнения и при нынешнем уровне безопасности на дорогах будут и дальше гибнуть люди:

Анна Кражинска из Европейской федерации транспорта и окружающей среды:

«К сожалению, позиция Совета крайне разочаровывает, когда дело касается стандартов. Евро-7 предоставил бы возможность сократить на 70 тыс количество смертей от загрязнения воздуха автомобильным транспортом в год. Совет решил вообще не понижать ограничения по сравнению с Евро-6. По сути, это значит, у нас останутся те же стандарты для машин, замаскированные под Евро-7».

Главное новшество стандартов Евро-7 - это требование к снижению примерно втрое выбросов оксидов азота для легковых автомоблей по сравнению с нынешним уровнем. Нормы для грузовиков будут немного ниже, чем предлагалось ранее. Эти меры Еврокомиссии ещё должны быть согласованы со странами-членами ЕС и утверждены Европейским парламентом.