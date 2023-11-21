Выборы в Нидерландах: электорат больше всего волнуют миграция, инфляция и климат

Свернут ли Нидерланды вправо? Страна накануне досрочных парламентских выборов.

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В Нидерландах всё готово к голосованию - избирательные участки открываются в среду. Досрочные парламентские выборы пришлось назначить после падения либерально-консервативного правительства Марка Рютте в начале июля из-за провала плана по беженцам.

Рютте уходит, и ожидается, что итоги выборов, в которых принимают участие четыре крупных партии, откроют перспективу создания новой коалиции.

Перед преемником пока еще временно исполняющей обязанности премьер-министра Дилан Йешилгёз стоит трудная задача удержать у власти Партию за свободу и демократию, но, согласно последнему опросу общественного мнения,у неё довольно серьёзные соперники.

Так, по данным опросов, националистическая Партия свободы Герта Вилдерса имеет хоть и небольшое, но преимущество в десятые доли процента.

17% прочат прогнозы левоцентристской коалиции (GL-PvdA), которая объединяет "зелёных" и Лейбористскую партию бывшего вице-председателя Европейской комиссии Франца Тиммерманса.

Не обошлось и без сюрпризов: недавно созданная христианско-демократическая партия Новый социальный договор (NSC), претендует на 14% голосов, которые позволят Питеру Омцигту, ее лидеру, играть важную роль в будущем правительстве.

В предвыборных дебатах доминировали темы иммиграции, инфляции и климата, и главный вопрос заключается в том, войдут ли в правительство левые, останутся Нидерланды близки к Европейскому Союзу, или же возьмут крен вправо и дистанцируются от Брюсселя.

На кону 150 мест в парламенте. Решение за избирателями.