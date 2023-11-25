Эстония вслед за Финляндией готовится закрыть границу с Россией

В пятницу 15 дополнительных заграждений, известных как "зубы дракона", установили на Нарвском мосту. В полиции не исключили, что КПП в Нарве может быть закрыт в ближайшее время.

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В эту пятницу граница между Финляндией и Россией оказалась закрыта почти полностью. Для сообщения между странами был оставлен самый северный и наиболее труднодоступный пограничный пункт "Райа-Йоосеппи", находящийся более чем в 200 километрах от Мурманска. По словам пограничников, утром в пятницу никакого ажиотажа на этом участке границы не было.

Между тем, сообщается, что на уже закрытом КПП "Салла" скопились несколько сотен мигрантов, желающих пересечь границу. Финляндия утверждает, что российские власти контролируют поток беженцев и направляют их в сторону границы намеренно. Россия обвинения отвергает.

Готовиться к возможному закрытию границ с Россией начали и в Эстонии. В пятницу 15 дополнительных заграждений, известных как "зубы дракона", установили на Нарвском мосту. В полиции не исключили, что КПП в Нарве может быть закрыт в ближайшее время.

Норвегия заявила, что пока не фиксировала нарушений на границе с РФ, но может принять необходимые меры для обеспечения безопасности из-за притока мигрантов. Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре. Премьер отметил, что Норвегия отслеживает ситуацию на финско-российской границе и находится в контакте с Финляндией и Эстонией по этому вопросу.