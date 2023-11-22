Председатель Европарламента заявила о своей безоговорочной поддержке заявки Болгарии на вступление в Шенгенскую зону в преддверии голосования, которое состоится в следующем месяце

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"Мы полностью на вашей стороне, - заявила Роберта Метсола на встрече в Страсбурге с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. - Нет никаких оправданных причин не принимать Болгарию, так как вы выполнили все условия за прошедшие 11 лет. Законное место Болгарии - в Шенгенской зоне".

Болгария и Румыния оказались на пороге Шенгенской зоны с тех пор, как в январе 2007 года вошли в состав Европейского Союза. В настоящее время эта зона свободного перемещения охватывает 27 европейских государств, 4,3 млн. км2 и более 423 млн. граждан.

Еврокомиссия и Европарламент на протяжении многих лет заявляли, что Болгария и Румыния готовы к вступлению в Шенгенскую зону, однако эти две страны оставались за бортом из-за сопротивления все более узкого круга правительств.

Для расширения Шенгенской зоны необходимо согласие всех стран-участниц.

На сегодняшний день против присоединения Болгарии выступают только Австрия и Нидерланды. Позиция Австрии, которая распространяется и на Румынию, считается главным препятствием на пути к вступлению в Шенген, так как в ее основе лежит более широкая неудовлетворенность единым пространством. Вена утверждает, что нелегальные потоки мигрантов, ежегодно пересекающие ЕС, доказывают, что Шенген "не работает".

Между тем, Нидерланды дали понять, что могут одобрить заявку Болгарии, если будет выполнен ряд условий по судебной реформе и борьбе с коррупцией.

София и Бухарест пытались парировать эти аргументы, проводя интенсивную дипломатическую работу с австрийскими и голландскими официальными лицами. Однако, несмотря на серию двусторонних встреч, их позиции практически не изменились с момента голосования в декабре прошлого года, когда Болгарии и Румынии было отказано во вступлении, а Хорватия была принята.

Испания, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС на ротационной основе, пообещала провести новое голосование в следующем месяце на встрече министров внутренних дел. В предварительную повестку дня заседания 5 декабря включен вопрос о заявках Болгарии и Румынии, но только как возможный.

"Я искренне надеюсь, что председательствующая в ЕС Испания приложит все возможные усилия для достижения соглашения между всеми государствами-членами этой зимой", - заявил Метсола в среду.

Говоря о "разочаровании" и "досаде", вызванных прошлогодним отказом, председетель Европарламента призвала страны подумать о молодом поколении Болгарии и о том, как еще один отказ может повлиять на их восприятие европейской интеграции.

"Решение необходимо. Оно давно назрело, и наш институт поддерживает его очень твердо", - сказал Метсола.

Премьер-министр Денков поблагодарил Метсолу за поддержку Европарламента и заверил, что от вступления Болгарии выиграет весь блок, включая Австрию: "Для меня сегодня не существует плана Б. Сегодня мы очень много работаем, чтобы добиться этого вступления. Все внимание сосредоточено на этом".

Позднее, выступая перед участниками заседания, Денков предупредил, что "любая дальнейшая отсрочка" будет "неприемлемой и демотивирующей" для его страны. В тонко завуалированной ссылке на Австрию премьер-министр сказал, что повторное введение пограничного контроля, который усилился в последние месяцы из-за резкого увеличения числа просителей убежища, не может быть "аргументом для отказа в принятии Болгарии и Румынии" в Шенген.