Румынии и Болгарии светит скорое принятие в Шенген

Затянувшееся решение вопроса о принятии Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону будет вынесено на новое голосование в начале декабря. Гражданам этих стран тогда могут быть разрешены безвизовые поездки по ЕС.

РЕКЛАМА

Об этом объявила Испания - страна, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС на ротационной основе в течение шести месяцев и определяет политическую повестку дня.

Принятие новых членов в Шенгенскую зону, где отменен пограничный контроль, требует единогласного одобрения Совета по юстиции и внутренним делам (JHA), в котором собраны министры 27 стран-членов ЕС.

Последнее заседание JHA под испанским председательством запланировано на 5-6 декабря.

"Мы надеемся, что на последнем в этом году заседании Совета это станет реальностью", - заявил в четверг утром исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании. Фернандо Гранде-Марласка отметил, что вступление в Шенген Румынии и Болгарии является "приоритетом" испанского председательства.

"Мы сделаем все возможное, чтобы в декабре было достигнуто соглашение. Мы мы очень усердно работаем над этим", - добавил Гранде-Марласка, после чего отправился на заседание JHA.

Шенгенская соглашение считается одним из наиболее ощутимых достижений европейской интеграции. В зону с упрощенным паспортно-визовым контролем входят сейчас 27 стран, в том числе 23 члена ЕС. Там проживает более 423 млн граждан.

Европейская комиссия, которая рассматривает новые заявки, с 2011 года заявляет, что Румыния и Болгария соответствуют всем критериям для вступления в Шенгенскую зону, таким как обмен информацией о безопасности, сотрудничество полиции и управление границами.

Председатель Урсула фон дер Ляйен в сентябре в ходе своего ежегодного выступления "О положении дел в Европейском союзе " выступила с новым призывом к расширению зоны.

"Они доказали это: место Болгарии и Румынии - в нашей Шенгенской зоне. Так давайте же, наконец, примем их в нее - без дальнейших проволочек", - заявила фон дер Ляйен.

Однако на этом пути стоит Австрия. По мнению Вены, постоянно высокое число нелегальных пересечений внешних границ ЕС, которое, по оценкам, составит 232 350 за первые восемь месяцев 2023 года, является достаточно веским аргументом для того, чтобы отложить дальнейшее расширение Шенгенской зоны.

Все большее число стран-членов, таких как Австрия, Германия, Польша и Чешская Республика, вводят временный пограничный контроль, чтобы остановить поток желающих получить убежище, которые прибывают в государства у внешних рубежей и затем перемещаются на север.

"Наша позиция заключается в том, что Шенгенская система в целом не работает, поэтому мы не открыты для ее расширения", - заявил в августе министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

Позицию Австрии отвергают Румыния и Болгария. Они утверждают, что через их территории не проходят ни Западно-Балканский, ни Центрально-Средиземноморский маршруты, по которым пролегает основная часть миграционных потоков.

В обеих странах этот вопрос является весьма чувствительным, поскольку их исключение создает впечатление, что интеграционный проект имеет дискриминационный двухуровневый характер.

Тем не менее, благодаря правилам единогласного голосования, Австрии удалось единолично заблокировать этот процесс. В декабре прошлого года она отказалась одобрить принятие Румынии, вызвав яростную реакцию президента Клауса Йоханниса. Австрия вместе с Нидерландами также выступила против заявки Болгарии.

Масла в огонь подлил тот факт, что в ходе того же голосования Хорватия была принята в качестве 27-го члена Шенгенской зоны.

С тех пор все внимание было приковано к Вене в ожидании признаков перемен. Терпение, однако, иссякает: Румыния даже пригрозила Австрии обратиться в Европейский суд, чтобы оспорить повторное вето.

"Мы работаем с Австрией, мы работаем со всеми 27 государствами ЕС, и я думаю, что в конце концов мы добьемся успеха", - сказал Гранде-Марласка в четверг утром.

РЕКЛАМА

На вопрос о том, продолжает ли Австрия оказывать сопротивление, Гранде-Марласка ответил: "Да, но мы пытаемся двигаться вперед".