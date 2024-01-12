Северная Македония: националисты против пересмотра конституции

By Euronews

Правительство страны готово закрепить статус болгар в основном законе. В оппозиции утверждают, что подобные "уступки" ради евроинтеграции – это "экзистенциальная" угроза для Северной Македонии. На конституционной реформе настаивает соседняя Болгария.

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В Северной Македонии депутаты оппозиционной националистической партии ВМРО-ДПМНЕ* не поддержали конституционные изменения, которые бы закрепили болгарское меньшинство в качестве одного из государствообразующих народов балканской республики.

По их мнению, уступки Болгарии угрожают существованию македонского народа. С этим согласна и значительная часть населения.

"Македонцы в принципе не имеют ничего против того, чтобы болгары были упомянуты в конституции в списке живущих здесь народов. Но очень важно усилить в преамбуле нарратив об исторической непрерывности развития македонского народа, македонской нации и закрепить специфику исконного македонского языка", – говорит Бранко Геровский, редактор издания "Плюс инфо".

Летом 2022 года София сняла вето о начале переговоров о вступлении в ЕС при условии, что Скопье проведёт конституционную реформу и признает статус болгар. Левое правительство Северной Македонии готово сдержать обещание.

"Мы как страна должны выполнить это обязательство, мы должны реализовать его, если хотим продолжать европейский путь", – заявил Дарко Каевский, представитель правящего "Социал-демократического альянса".

Решение о конституционных изменениях будет принято не раньше июня, после президентских выборов 24 апреля и парламентских выборов 8 мая.

За 100 дней до выборов в Скопье будет сформировано правительство технократов во главе с премьер-министром – этническим албанцем.

Северная Македония уже 17 лет стоит на пороге ЕС. Переговоры с Брюсселем сначала блокировала Греция из-за споров о названии страны, теперь евроинтеграцию тормозит Болгария из-за разногласий по поводу истории, языка и идентичности двух стран.

*Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство